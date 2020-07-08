В Эстонии выявили 8 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 7581 тест на COVID-19, заболевания, вызванного вирусом SARS-CoV-2, было диагностировано 8 позитивных случая.
По данным Регистра народонаселения три позитивных результата теста были в Ида-Вирумаа (два городе Нарва), 4 в Харьюмаа (2 в Таллинне) и 1 в Ярвамаа. Три случая заражения в семье. Три случая на дне рождения в кругу друзей, где был человек, прибывший из России с признаками заболевания COVID-19.
По состоянию на утро 8 июля, в больничном лечении от коронавируса в Эстонии нуждались 3 пациента, на искусственной вентиляции легких находится 1 пациент. В течение суток не было новых летальных исходов. В общей сложности коронавирус в Эстонии унес жизни 69 человек.
По состоянию на сегодняшний день выздоровело 1 882 человек. Из них истории болезни 1423 человек закончены (75,6%), у 459 человек (24,4%) с момента позитивного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т.е. ожидают подтверждения выздоровления.
В Эстонии в общей сложности сделано более чем 110 тысяч первичных тестов, из них 2003, т.е. 1,8 процента, были позитивными на вирус SARS-CoV-2. Подробную статистику по тестированию на коронавирус можно найти на сайте www.koroonakaart.ee/ru.
Департамент здоровья напоминает, что для предотвращения распространения заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, нужно по-прежнему тщательно мыть руки, в случае болезни оставаться дома и держать достаточную дистанцию с другими людьми. Коронавирус передается от человека к человеку прежде всего при близком контакте. Близким контактом считается ситуация, при которой люди находились в течение 15 минут друг от друга на расстоянии ближе чем 2 метра.
COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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