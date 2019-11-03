В Эстонии выбрали Кашу 2019 года

Вместе с классом-победителем кашу приготовили популярный певец Уку Сувисте, главный редактор журнала EMA Мерле Лийвак и фуд-блогер Мари-Лийз Иловер. Провела мероприятие несравненная Пилле Минев, а в гости к детям пришел забавный профессор Зернышко.

На мероприятии выбрали Кашу 2019 года: с небольшим отрывом обогнав манную кашу, ей оказалась цельнозерновая каша из овсяных хлопьев. Именно ее эстонские школьники чаще всего сами готовили в течение месяца каши.

Цель проходящей уже четвертый год посвященной кашам программы заключается в том, чтобы рассказать эстонским детям о здоровой злаковой пище, сбалансированном питании и побудить их есть на завтрак каши. «Дети стали чаще есть кашу и, очевидно, свою роль сыграла в этом и посвященная кашам программа. Благодаря множеству полезных качеств каша могла бы стать предпочтительным завтраком всей семьи – детей и взрослых», - отметила Кадри Луйк специалист по качеству и производству компании Balti Veski AS, являющейся инициатором программы.