20.06.2019, 14:20

В Эстонии введена новая услуга для людей с пониженной трудоспособностью


rus.delfi.ee
EST

Начиная с 12 июня, людям с пониженной трудоспособностью и снижением слуха Департамент социального страхования предлагает услугу перевода в текст. Человек со снижением слуха может заказать переводчика, например, для посещения врача, ведомства, собеседования по работе или культурного мероприятия.

В настоящее время целевая группа такой услуги в Эстонии составляет около 4000 человек. Во время оказания услуги переводчик находится рядом с человеком и вводит прослушиваемый текст на экран, где нуждающийся в услуге человек может этот текст прочитать.

”Переводчик в этой ситуации подобен вспомогательному средству — он визуализирует прослушиваемый текст так, чтобы его одновременно можно было читать на экране”, – поясняет руководитель проекта переводческих услуг Департамента социального страхования Тимо Хансман.

Впервые услуга перевода в текст была предложена в прошлом году и оказывалась с мая по декабрь. В этот период ею воспользовались 35 человек в общей сложности в течение 260 часов в 53 различных переводческих ситуациях.

”Услуга перевода в текст очень важна для меня. Благодаря этой услуге я могу участвовать в собраниях и инфоднях, наслаждаться культурными мероприятиями. Больше всего радует то, что теперь я понимаю происходящее в театре на сто процентов. Без перевода в текст я больше в театр не хожу, ведь, не слыша содержания, нет смысла смотреть представление, –комментирует услугу исполнительный руководитель Эстонского союза слабослышащих Кюллики Боде, которая и сама является слабослышащей. — Использование услуги перевода в текст очень важно на собраниях, ведь основная часть обсуждения остаётся неуслышанной. При помощи переводчика в текст я нахожусь на равной с остальными позиции и не упускаю ни одного кусочка информации”.

”Услуга перевода в текст — это новая услуга, однако интерес к ней со стороны слабослышащих велик. В ближайшее время мы планируем обучить ещё десять переводчиков в текст, которые могли бы также предлагать такую услугу”, – отмечает Хансман.

Речь идет уже о второй переводческой услуге, направленной на людей со снижением слуха, которую Департамент социального страхования начал оказывать в этом году. Начиная с мая,Департамент предлагает также и услугу дистанционного перевода, предназначенную для тугоухих людей, нуждающихся в помощи сурдопереводчика. Дистанционную услугу оказывают по Skype. Дополнительная информация об услуге доступна на домашней странице Департамента социального страхования.

Желание получить услугу перевода в текст следует отправить по адресу эл. почты info@viipekeeletolgid.ee, минимальное время предварительного заказа составляет три дня. В заказе следует уточнить место, время и продолжительность оказания услуги, а также описать, в какой ситуации требуется помощь переводчика. После этого поставщик услуги подтверждает заказ.

Переводческую услугу оказывает Viipekeeletõlkide , услугу финансирует Европейский социальный фонд.

Дополнительная информация об услуге перевода в текст доступна на домашней странице Департамента социального страхования.

Читайте также:
Читайте также: