В Эстонии введена новая услуга для людей с пониженной трудоспособностью

”Услуга перевода в текст — это новая услуга, однако интерес к ней со стороны слабослышащих велик. В ближайшее время мы планируем обучить ещё десять переводчиков в текст, которые могли бы также предлагать такую услугу”, – отмечает Хансман.
Речь идет уже о второй переводческой услуге, направленной на людей со снижением слуха, которую Департамент социального страхования начал оказывать в этом году. Начиная с мая,Департамент предлагает также и услугу дистанционного перевода, предназначенную для тугоухих людей, нуждающихся в помощи сурдопереводчика. Дистанционную услугу оказывают по Skype. Дополнительная информация об услуге доступна на домашней странице Департамента социального страхования.
Желание получить услугу перевода в текст следует отправить по адресу эл. почты info@viipekeeletolgid.ee, минимальное время предварительного заказа составляет три дня. В заказе следует уточнить место, время и продолжительность оказания услуги, а также описать, в какой ситуации требуется помощь переводчика. После этого поставщик услуги подтверждает заказ.
Переводческую услугу оказывает Viipekeeletõlkide OÜ, услугу финансирует Европейский социальный фонд.
Дополнительная информация об услуге перевода в текст доступна на домашней странице Департамента социального страхования.
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