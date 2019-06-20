В Эстонии введена новая услуга для людей с пониженной трудоспособностью

В настоящее время целевая группа такой услуги в Эстонии составляет около 4000 человек. Во время оказания услуги переводчик находится рядом с человеком и вводит прослушиваемый текст на экран, где нуждающийся в услуге человек может этот текст прочитать.

”Переводчик в этой ситуации подобен вспомогательному средству — он визуализирует прослушиваемый текст так, чтобы его одновременно можно было читать на экране”, – поясняет руководитель проекта переводческих услуг Департамента социального страхования Тимо Хансман.

Впервые услуга перевода в текст была предложена в прошлом году и оказывалась с мая по декабрь. В этот период ею воспользовались 35 человек в общей сложности в течение 260 часов в 53 различных переводческих ситуациях.

”Услуга перевода в текст очень важна для меня. Благодаря этой услуге я могу участвовать в собраниях и инфоднях, наслаждаться культурными мероприятиями. Больше всего радует то, что теперь я понимаю происходящее в театре на сто процентов. Без перевода в текст я больше в театр не хожу, ведь, не слыша содержания, нет смысла смотреть представление, –комментирует услугу исполнительный руководитель Эстонского союза слабослышащих Кюллики Боде, которая и сама является слабослышащей. — Использование услуги перевода в текст очень важно на собраниях, ведь основная часть обсуждения остаётся неуслышанной. При помощи переводчика в текст я нахожусь на равной с остальными позиции и не упускаю ни одного кусочка информации”.