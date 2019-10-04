В Эстонии все больше распространяется коклюш! Медработники заново вакцинировались, чтобы защитить пациентов

По словам главного специалиста отдела мониторинга инфекционных заболеваний и борьбы с эпидемиями Ирины Филипповой, в Эстонии заражаемость коклюшем сейчас имеет тенденцию к повышению и поэтому медицинские работники являются одной из групп риска, находящихся под самой большой угрозой. Невакцинированные работники больниц могут сами заразиться коклюшем и заразить своих коллег и пациентов.

Учитывая постоянное повышение тенденции заболеваемости коклюшем и недостаток диагностирования легких форм заболевания, можно предположить, что случаев заболевания коклюшем в действительности больше, чем зарегистрировано. "Вызывает беспокойство факт, что заболеваемость коклюшем участилась и среди маленьких детей и школьников, — сказала Филиппова. — Сейчас в Эстонии не вакцинированы против коклюша около 10 000 детей в возрасте от 7 месяцев до 14 лет. Эти дети сами находятся под угрозой заболевания и являются его потенциальными переносчиками".

Согласно программе иммунизации, детей вакцинируют и ревакцинируют против коклюша шесть раз: первую дозу вакцины ребенок получает в три месяца, вторую — в 4,5 месяца и третью — в полгода. Затем детей снова ревакцинируют в два года, шесть-семь и 15-16 лет. "Напоминаем родителям, что своевременная вакцинация — важная опора здоровья ребенка", — сказала Филиппова.