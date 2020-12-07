В Эстонии впервые использовали в лечении коронавируса плазму выздоровевшего человека

Кровь для данной терапии была получена учеными ТУ в рамках исследования, к участию в котором весной и летом этого года пригласили 500 человек, переболевших COVID-19. Кровь в итоге была получена от 11 доноров, которые дали 20 доз плазмы, передает rus.err.ee.

"Переливание плазмы выздоровевшего человека используется для профилактики инфекционных заболеваний более ста лет. Из практики последнего времени можно вспомнить, например, о вспышке свиного гриппа и эпидемии SARS-1", — сказал Карягин.

К настоящему моменту переливание насыщенной антителами к COVID-19 крови получил первый пациент, у которого COVID-19 протекает в тяжелой форме.

Плазма хранилась в глубокой заморозке, пока на прошлой неделе не представилась первая возможность ее использования для лечения больного с тяжелой формой COVID-19, который соответствовал всем необходимым критериям: с момента заболевания должно пройти не более десяти дней, к другим показаниям данной терапии относятся острая дыхательная недостаточность, частота дыхания выше 25 раз в минуту и заметный на рентгеновском снимке инфильтрат, охвативший более половины площади легких.

По словам Карягина, результаты применения терапии должны выясниться в скором времени.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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