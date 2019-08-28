В Эстонии война с э-курильщиками: вейпить дорого и, похоже, смертельно опасно

Maksu- ja Tolliameti reid Happy Juice veippoodi Foto: Madis Veltman

Но продавцы нашли лазейку. В магазине можно отдельно купить жидкость (основу) и ароматизатор (вкус). Минсоцдел это разрешил, так как ”процедура смешивания неудобна и обычно занимаются этим лишь опытные курильщики”.

Работник вейп-шопа Андрес считает нововведение абсурдным. ”Этот закон, как минимум, только усложняет процесс перехода с традиционных сигарет на электронные. Сладкие жидкости только помогают человеку, вставшему на сей путь, распрощаться с противным вкусом табака и горений”.

Плюс, государство запретило продавать на территории Эстонии э-сигареты через Интернет. Что, по словам Андреса, и хорошо, и плохо. ”Да, несовершеннолетние теперь не смогут покупать товары в Сети. Но те взрослые, кто живет в деревнях, тоже. Не говоря уже про инвалидов”.

Уже понятно, что министерство активно включилось в борьбу против новой молодежной культуры. Возможно, политики последовали примеру соседей. В Скандинавии и Финляндии уже запретили продажи никотиносодержащих жидкостей для э-сигарет (да, никотин в них тоже есть, иногда даже больше, чем в сигаретах).

Еще один способ борьбы — повышение цен. ”40 евро за жидкость на 1-2 недели — очень дорого. Поэтому я и бросила курить вейп, — сказала Алиса, бывший э-курильщик. — Это выходит дороже, чем курить обычные сигареты. Если в среднем ты в день выкуриваешь 10-15 сигарет, то парить ты можешь каждые 10 минут — не надо выходить на улицу, не пахнет. Также, когда я курила, у меня часто болела голова и постоянно хотелось в туалет”.

Как она добавила, решить бросить ей помогла новость, что э-сигареты взрываются в руках. "Ладно в кармане, что тоже опасно, конечно. А если возле лица? Или дома, когда ты оставил ее на зарядке и ушел — все может сгореть".

В США процент курящих гимназистов снизился с 16 до 8, в то же время, тех, кто курит э-сигареты вырос, с 2% до 12%. (Данные за 2011 и 2017 года, источник газета Time.

Алиса, как и многие, пыталась заменить э-сигаретой обычную. Вейп выглядит безопасней, ты вдыхаешь пар, например, со вкусом арбуза. Многие поэтому и начинают курить ”электронку” — якобы, это менее вредно, чем табак.

Но это миф. Ученые Тартуского университета подтверждают, что при употреблении электронной сигареты в организме запускаются процессы, схожие с курением обычных сигарет, что повышает риск заболевания теми же болезнями, факторами риска которых служат обычные сигареты — хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ), инфекциями дыхательных путей и раком легких. То же самое можно сказать и про зависимость.

В дыме от э-сигареты найдены тяжелые металлы — свинец и никель, канцерогены — формальдегид и ацетальдегид, пишет сайт tubakainfo.ee.

e-sigaret Foto: Priit Simson

А плюсы?

После общения с некоторыми любителями "попарить", понятно, что одна из основных причин переход от табака к жидкостям и вообще увлечение электронными сигаретами — мнение, что они менее вредны, чем обычные. Но по уже имеющимся данным можно понять, что это сравни пиву и водке — эффект и вкус разные, но все равно ты употребляешь алкоголь, который пользы точно не приносит. Повторим, никотин есть почти во всех жидкостях.

Что же заставляет людей вейпить. (NB! RusDelfi резко отрицательно относится к курению. Официально заявляем, что в нашей редакции нет ни одного курильщика).

Зубы не желтеют

От тебя не пахнет табаком

Есть огромное количество разнообразных вкусов, из которых каждый может найти что-то свое

Курение перерастает в хобби — попробовать новые вкусы и приборы

Можно курить в помещении, например, в своей комнате

Появляются жидкости, которые содержат витамины. Таким образом можно соединить приятное с полезным, но в Эстонии таких еще нет.



Фундаментальных исследований о влияние пара из вейпа практически нет. Несколько десятков лет обычные сигареты тоже были популярны, их рекламировали по телевидению, употребляли в самолетах, курили на рабочих местах. Курить табак — было модно. В 2019 году уже нет. Тоже самое и с э-сигаретами. Парить в наше время престижно. Скорее всего, через несколько лет, когда цены взлетят, а про вред будет известно больше, мы будем видеть все меньше людей с соской похожую на power-bank.

