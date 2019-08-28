В Эстонии война с э-курильщиками: вейпить дорого и, похоже, смертельно опасно

Популярность электронных сигарет растет. Поэтому государство активно борется с вейп-культурой. Это один из многих случаев, когда акцизы и закручивание гаек, наверное, смогут помочь. RusDelfi разобрался в ситуации.
На прошлой неделе в США умер подросток. Причина — курение электронной сигареты. Он был госпитализирован с тяжелым респираторным заболеванием, утверждают врачи штата Иллинойс. По всей видимости, это первый случай, когда курение э-сигареты напрямую или косвенно привело к смерти.
Число курильщиков электронных сигарет — в последние годы быстро растет. Если в 2011 году в мире электронные сигареты курили всего 7 млн человек, то в 2016 году — уже 35 млн человек, к 2021, согласно прогнозам, их будет 55 млн.
Наверняка вы видели молодых людей (курить можно с 18 лет!), изо рта которых выходит белое облако пара (по-английски - vape, вейп). В прибор наливают жидкость, которая потом испаряется. Одна из основных причин, почему делают выбор в пользу вейпа, а не обычных сигарет — вкус. Он бывает разный, от йогурта, до дыни с корицей.
От английского ”vape” — электронная сигарета. Возможны варианты: вейпить, парить, курить вейп. В 2014 году слово ”vape” стало словом года для Оксфордского словаря.
С 1 июля 2019 Министерство социальных дел запретило использование вкусовых добавок, так как они популяризируют э-курение. ”Исследования подтверждают, что для некурящих людей сладкий вкус, который не ассоциируется с табачными изделиями, более привлекателен, дети также предпочитают начинать курить э-сигареты со сладкими жидкостями”, — аргументировали решение специалисты.
Но продавцы нашли лазейку. В магазине можно отдельно купить жидкость (основу) и ароматизатор (вкус). Минсоцдел это разрешил, так как ”процедура смешивания неудобна и обычно занимаются этим лишь опытные курильщики”.
Работник вейп-шопа Андрес считает нововведение абсурдным. ”Этот закон, как минимум, только усложняет процесс перехода с традиционных сигарет на электронные. Сладкие жидкости только помогают человеку, вставшему на сей путь, распрощаться с противным вкусом табака и горений”.
Плюс, государство запретило продавать на территории Эстонии э-сигареты через Интернет. Что, по словам Андреса, и хорошо, и плохо. ”Да, несовершеннолетние теперь не смогут покупать товары в Сети. Но те взрослые, кто живет в деревнях, тоже. Не говоря уже про инвалидов”.
Уже понятно, что министерство активно включилось в борьбу против новой молодежной культуры. Возможно, политики последовали примеру соседей. В Скандинавии и Финляндии уже запретили продажи никотиносодержащих жидкостей для э-сигарет (да, никотин в них тоже есть, иногда даже больше, чем в сигаретах).
Еще один способ борьбы — повышение цен. ”40 евро за жидкость на 1-2 недели — очень дорого. Поэтому я и бросила курить вейп, — сказала Алиса, бывший э-курильщик. — Это выходит дороже, чем курить обычные сигареты. Если в среднем ты в день выкуриваешь 10-15 сигарет, то парить ты можешь каждые 10 минут — не надо выходить на улицу, не пахнет. Также, когда я курила, у меня часто болела голова и постоянно хотелось в туалет”.
Как она добавила, решить бросить ей помогла новость, что э-сигареты взрываются в руках. "Ладно в кармане, что тоже опасно, конечно. А если возле лица? Или дома, когда ты оставил ее на зарядке и ушел — все может сгореть".
В США процент курящих гимназистов снизился с 16 до 8, в то же время, тех, кто курит э-сигареты вырос, с 2% до 12%. (Данные за 2011 и 2017 года, источник газета Time.
Алиса, как и многие, пыталась заменить э-сигаретой обычную. Вейп выглядит безопасней, ты вдыхаешь пар, например, со вкусом арбуза. Многие поэтому и начинают курить ”электронку” — якобы, это менее вредно, чем табак.
Но это миф. Ученые Тартуского университета подтверждают, что при употреблении электронной сигареты в организме запускаются процессы, схожие с курением обычных сигарет, что повышает риск заболевания теми же болезнями, факторами риска которых служат обычные сигареты — хроническими обструктивными болезнями легких (ХОБЛ), инфекциями дыхательных путей и раком легких. То же самое можно сказать и про зависимость.
В дыме от э-сигареты найдены тяжелые металлы — свинец и никель, канцерогены — формальдегид и ацетальдегид, пишет сайт tubakainfo.ee.
А плюсы?
После общения с некоторыми любителями "попарить", понятно, что одна из основных причин переход от табака к жидкостям и вообще увлечение электронными сигаретами — мнение, что они менее вредны, чем обычные. Но по уже имеющимся данным можно понять, что это сравни пиву и водке — эффект и вкус разные, но все равно ты употребляешь алкоголь, который пользы точно не приносит. Повторим, никотин есть почти во всех жидкостях.
Что же заставляет людей вейпить. (NB!RusDelfi резко отрицательно относится к курению. Официально заявляем, что в нашей редакции нет ни одного курильщика).
Зубы не желтеют
От тебя не пахнет табаком
Есть огромное количество разнообразных вкусов, из которых каждый может найти что-то свое
Курение перерастает в хобби — попробовать новые вкусы и приборы
Можно курить в помещении, например, в своей комнате
Появляются жидкости, которые содержат витамины. Таким образом можно соединить приятное с полезным, но в Эстонии таких еще нет.
Фундаментальных исследований о влияние пара из вейпа практически нет. Несколько десятков лет обычные сигареты тоже были популярны, их рекламировали по телевидению, употребляли в самолетах, курили на рабочих местах. Курить табак — было модно. В 2019 году уже нет. Тоже самое и с э-сигаретами. Парить в наше время престижно. Скорее всего, через несколько лет, когда цены взлетят, а про вред будет известно больше, мы будем видеть все меньше людей с соской похожую на power-bank.
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