В Эстонии во втором туре украинских президентских выборов Зеленский получил 72% голосов

По данным ЦИК Украины, по итогам обработки 100% бюллетеней, полученных с избирательного участка в Эстонии, Зеленский получил 72,29% голосов.

В Латвии Владимира Зеленского поддержали 61,54% граждан Украины, в Литве — 52,83%. В Финляндии же во втором туре украинцы предпочли Петра Порошенко — действующий президент страны получил там 53,11% голосов.