В Эстонии вновь обсудят идею установки скандального памятника в Лихула, посольство РФ выступило с резкой критикой

Недоходное объединение MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klub (Клуб друзей Эстонского легиона) связалось руководством волости Ляэнаранна по поводу того, чтобы установить на кладбище в Лихула копию бывшего памятника, которую Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) приказала установить на пару часов на кладбище Лихула в сентябре прошлого года.

MTÜ хочет установить копию памятника 20 августа, через 15 лет после первоначальной установки памятника. По словам старейшины Ляэнаранна Микка Пиккметса, в этот день памятник точно не будет установлен. В прошлый четверг волостное собрание не дало на это разрешения, и установка памятника снова будет обсуждаться на заседании 22 августа, пишет rus.err.ee со ссылкой на газету Lääne Elu.

"Члены волостного собрания решили, что хотят все обдумать, а не торопиться", — сказал Пиккметс.

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