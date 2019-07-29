29.07.2019, 13:55

В Эстонии вновь обсудят идею установки скандального памятника в Лихула, посольство РФ выступило с резкой критикой


rus.delfi.ee
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Lihula sammas Lagedi Vabadusvõitluse muuseumis
Lihula sammas Lagedi Vabadusvõitluse muuseumisFoto: Tiit Blaat

Волость Ляэнеранна вновь обсудит установку памятника в Лихула. Российское посольство в Эстонии выступило с резкой критикой этого предложения.

Недоходное объединение MTÜ Eesti Leegioni Sõprade Klub (Клуб друзей Эстонского легиона) связалось руководством волости Ляэнаранна по поводу того, чтобы установить на кладбище в Лихула копию бывшего памятника, которую Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) приказала установить на пару часов на кладбище Лихула в сентябре прошлого года.

MTÜ хочет установить копию памятника 20 августа, через 15 лет после первоначальной установки памятника. По словам старейшины Ляэнаранна Микка Пиккметса, в этот день памятник точно не будет установлен. В прошлый четверг волостное собрание не дало на это разрешения, и установка памятника снова будет обсуждаться на заседании 22 августа, пишет rus.err.ee со ссылкой на газету Lääne Elu.

"Члены волостного собрания решили, что хотят все обдумать, а не торопиться", — сказал Пиккметс.

Критика посольства РФ


"С возмущением восприняли ставшую мрачной традицией на эстонской земле сходку почитателей эсэсовцев 27 июля с.г. на высотах Синимяэ,
где вновь прозвучали кощунственные здравицы в честь соучастников гитлеровских преступлений и открыто демонстрировалась нацистская символика", — значится в заявлении посольства РФ на страничке в Facebook.

Посольство отмечает, что особую тревогу вызывает присутствие на мероприятии представителей молодежи. "Отмечаем, что эта акция произошла в год 75-летия очищения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, и предлагаем вспомнить об истинных героях, героически сражавшихся за избавление человечества от коричневой чумы", — отмечает посольство.

"Вновь призываем эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала и закрепляющие их положения международные документы, чтить память жертв нацизма и пресекать попытки героизации эсэсовцев", — значится в призыве посольства РФ.

Монумент был установлен в Лихула 20 августа 2004 года и демонтирован по решению правительства 2 сентября 2004 года.

Демонтаж памятника в Лихула был вызван необходимостью сохранить имидж Эстонии, поскольку обелиск стал поводом для нападок на страну, объяснял в начале 2005 года занимавший в то время пост премьер-министра Эстонии Юхан Партс в письме председателю Эстонского национального комитета в США Мати Кыйву.

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