В Эстонии вновь обсудят идею установки скандального памятника в Лихула, посольство РФ выступило с резкой критикой

"С возмущением восприняли ставшую мрачной традицией на эстонской земле сходку почитателей эсэсовцев 27 июля с.г. на высотах Синимяэ,
где вновь прозвучали кощунственные здравицы в честь соучастников гитлеровских преступлений и открыто демонстрировалась нацистская символика", — значится в заявлении посольства РФ на страничке в Facebook.
Посольство отмечает, что особую тревогу вызывает присутствие на мероприятии представителей молодежи. "Отмечаем, что эта акция произошла в год 75-летия очищения Эстонии от немецко-фашистских захватчиков, и предлагаем вспомнить об истинных героях, героически сражавшихся за избавление человечества от коричневой чумы", — отмечает посольство.
"Вновь призываем эстонскую сторону уважать решения Нюрнбергского трибунала и закрепляющие их положения международные документы, чтить память жертв нацизма и пресекать попытки героизации эсэсовцев", — значится в призыве посольства РФ.
Монумент был установлен в Лихула 20 августа 2004 года и демонтирован по решению правительства 2 сентября 2004 года.
Демонтаж памятника в Лихула был вызван необходимостью сохранить имидж Эстонии, поскольку обелиск стал поводом для нападок на страну, объяснял в начале 2005 года занимавший в то время пост премьер-министра Эстонии Юхан Партс в письме председателю Эстонского национального комитета в США Мати Кыйву.