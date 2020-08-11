В Эстонии в ходе конкурса выберут лучших практикантов
Центральный союз работодателей Эстонии призывает предприятия номинировать своих лучших практикантов на конкурс Praktik Cum Laude.
Центральный союз работодателей Эстонии призывает предприятия номинировать своих лучших практикантов на конкурс Praktik Cum Laude.
Выдвигать кандидатов могут все работодатели, желающие выделить своих наиболее отличившихся практикантов. Жюри выберет лучших в четырех номинациях: из числа практикантов, получающих высшее и профессиональное образование, иностранных студентов, а также определит лучшего ученика.
Работодателям предлагается выдвигать для участия в конкурсе практикантов, проходивших у них практику в нынешнем учебном году (1 сентября 2019 г. — 31 августа 2020 г.). Каждый работодатель может выдвинуть на конкурс до четырех кандидатов, по одному в каждой категории. Срок представления кандидатов — 30 сентября 2020 года.
Для выдвижения кандидата необходимо заполнить находящуюся на домашней странице Центрального союза работодателей Эстонии анкету — особенно важно указать, чем именно отличился практикант. Решением оценочной комиссии будут определены победители, любимец публики выявится в результате голосования в интернете. Анкеты следует отправлять по адресу э-почты employers@employers.ee, победители будут объявлены в октябре 2020 года.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на домашней странице Союза работодателей, а следить за новостями конкурса — в Facebook.
Центральный союз работодателей Эстонии проводит конкурс уже пятый раз совместно с Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи. Проект финансируется Европейским социальным фондом. В прошлом году на конкурс было представлено 45 кандидатов.
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