В Эстонии в ходе конкурса выберут лучших практикантов

Выдвигать кандидатов могут все работодатели, желающие выделить своих наиболее отличившихся практикантов. Жюри выберет лучших в четырех номинациях: из числа практикантов, получающих высшее и профессиональное образование, иностранных студентов, а также определит лучшего ученика.

Работодателям предлагается выдвигать для участия в конкурсе практикантов, проходивших у них практику в нынешнем учебном году (1 сентября 2019 г. — 31 августа 2020 г.). Каждый работодатель может выдвинуть на конкурс до четырех кандидатов, по одному в каждой категории. Срок представления кандидатов — 30 сентября 2020 года.

Для выдвижения кандидата необходимо заполнить находящуюся на домашней странице Центрального союза работодателей Эстонии анкету — особенно важно указать, чем именно отличился практикант. Решением оценочной комиссии будут определены победители, любимец публики выявится в результате голосования в интернете. Анкеты следует отправлять по адресу э-почты employers@employers.ee, победители будут объявлены в октябре 2020 года.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на домашней странице Союза работодателей, а следить за новостями конкурса — в Facebook.

Центральный союз работодателей Эстонии проводит конкурс уже пятый раз совместно с Министерством образования и науки и Департаментом по делам образования и молодежи. Проект финансируется Европейским социальным фондом. В прошлом году на конкурс было представлено 45 кандидатов.