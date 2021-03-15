В Эстонии в госпитализации нуждаются 5,5% заболевших COVID-19. В Рийгикогу предложили платить медикам ковид-отделений надбавку

В настоящий момент больной коронавирусом пациент в среднем находится в больнице 10,5 дня. Вероятность попасть в больницу для заболевших по статистике составляет 5,5 %.

”Ситуация — критическая. Нагрузка на больницы в ближайшее время вырастет, — сказал председатель специальной комиссии Урмас Рейнсалу. — Мы должны создать оперативную систему, которая позволит перенаправлять имеющихся работников на выполнение критически важных работ, а также в критические моменты задействовать персонал из сектора частной медицины и, без промедления, студентов медицинских вузов”.

Рейнсалу отметил, что Закон о чрезвычайном положении позволяет лицу, управляющему связанными с чрезвычайным положением работами, выдавать работникам указания для выполнения задач, не указанных в трудовом договоре.

По оценке комиссии, из дополнительного бюджета необходимо выделить средства, чтобы больницы смогли продолжить оплачивать труд медицинского персонала, занимающегося лечением больных коронавирусом, по ставке с коэффициентом 1,5. Также больницам необходимо выделить средства на продолжение планового лечения в ранее обговоренных объемах.

По мнению комиссии, в сотрудничестве с местными самоуправлениями необходимо выработать руководство, как обеспечить транспортировку выписанных из больницы пациентов до дома, так как даже выписанный из больницы пациент может по-прежнему быть переносчиком инфекции.

По словам члена комиссии Аннели Аккерманн, руководители больниц прилагают все усилия, чтобы справиться с пандемией, не привлекая при этом помощь извне. ”Дополнительных работников пытаются найти, в первую очередь, из числа студентов медицинских школ и медицинского отделения Тартуского университета”, — сказала Аккерманн.

По словам Аккерманн, руководители больниц подчеркнули, что связанные с коронавирусом расходы необходимо покрывать отдельно. После того, как пандемия пойдет на спад, финансирование планового лечения должно быть обеспечено в обычных годовых объемах, чтобы очереди на лечение не стали еще длиннее. ”Руководители больниц напомнили, что нехватка медицинских сестер — давняя проблема. Государство должно найти возможности решить ее в долгосрочной перспективе”, — добавила Аккерманн.