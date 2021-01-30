В Эстонии в этом сезоне все еще выявлено лишь три случая гриппа

В период с 18 по 24 января с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратились 2824 человека, из них около 23% ­— дети. Больше всего обращений было зарегистрировано в Таллинне, Нарве, Тартумаа и Пярнумаа.

По данным Европейской сети мониторинга гриппа и сведениям ВОЗ, интенсивность заболевания гриппом в Европейском союзе и во всем мире по-прежнему сохраняется на низком уровне. Различные санитарно-гигиенические меры и физическое дистанцирование, применяемые для сокращения распространения вируса SARS-CoV-2, по всей вероятности, сыграли свою роль в том числе в снижении распространения вируса гриппа.

Возбудителями гриппа являются вирусы, относящиеся к семейству ортомиксовирусов (Orthomyxoviridae). Грипп вызывают вирусы гриппа А, В и С. Пандемическим потенциалом в первую очередь обладают вирусы гриппа А. Симптомами заболевания являются быстро поднимающаяся температура, сильный жар, головная боль, сухой кашель и/или насморк, усталость и слабость, мышечная боль и боль в суставах. Грипп может сопровождаться тяжелыми осложнениями, такими как пневмония и обострение хронических легочных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Грипп представляет собой острое вирусное заболевание, которое распространяется в форме вспышек, эпидемий и пандемий. В наибольшей степени заболеваемости гриппом подвержены дети, однако госпитализация и летальный исход в основном угрожают пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!