13.03.2020, 17:10

В Эстонии уже 79 инфицированных. Для борьбы с коронавирусом государство возьмет в кредит как минимум миллиард евро

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Мартин Хельме и Танель Кийк на пресс-конференции в доме Стенбока дали обзор распространению коронавируса и мерам для смягчения его влияния на экономику. На данный момент число инфицированных COVID-19 в Эстонии составляет 79 человек.

Только за вчерашний день был выявлен 41 случай.

Еще в пятницу утром в Эстонии было известно лишь о 41 случае заражения коронавирусом. Хельме заявил, что число инфицированных будет расти в таком же темпе следующие 10-15 дней.

Инкубационный период вируса составляет 14 дней, поэтому сейчас диагноз получают те, кто заразился им некоторое время назад.

Утром Хельме добавил, что если же через пару недель число инфицированных не начнет сокращаться, то это будет означать, что принятых вместе с режимом ЧС мер недостаточно.

Министр финансов также отметил, что у Эстонии много резервов, но для борьбы с влиянием коронавируса государство возьмет кредит в миллиард евро. Его не обязательно придется использовать сразу же, но сейчас его пока еще можно получить на хороших условиях.

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Вчера было проведено 120 анализов на коронавирус, начиная с 31 января в общей сложности было сделано 584 теста на COVID-19. На данный момент тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникуме Тартуского университета и лабораториях Synlab. В ближайшие дни появится возможность проводить тесты в Северо-Эстонской региональной больнице, в Ида-Вируской центральной больнице и лабораториях Пярнуской больницы.

Пробы на коронавирус берутся на основании решения работника системы здравоохранения, который исходит из симптоматики каждого конкретного случая. При определении необходимости сдачи анализа учитывается и тот факт, находился ли человек в последнее время в регионах с широким распространением заболевания или имел контакт людьми, вернувшимися из таких стран. Департамент здоровья в своих оценках риска исходит из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по данным которых к зонам с повышенным риском заражения коронавирусом относятся Китайская Народная Республика, Италия, Иран и Южная Корея. Страны и регионы со средним уровнем риска: Германия (земли Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг, федеральная земля Бавария), Франция (регионы Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте, Гранд-Эст, О-де-Франс, Иль-де-Франс), крупные горнолыжные курорты в Австрии, Испания (Мадрид, Каталония, Страна басков), Япония и Сингапур. Риск заражения выше для тех людей, кто находится в странах с широким локальным распространением вируса.

Анализ на коронавирус будет максимально точен, если у человека проявились симптомы заболевания. До появления кашля, повышенной температуры или затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст неточный или ошибочный результат.

Если человек подозревает заражение коронавирусом, стоит позвонить своему семейному врачу или на телефон консультации семейных врачей 1220. В случае ухудшения самочувствия следует позвонить по номеру экстренной помощи 112.

Ни в коем случае не стоит обращаться за помощью в отделения экстренной медицины больниц, так как иначе человек может заразить других, находящихся там людей. Люди, которые ждут результатов анализа на вирус или уже получившие положительные результаты, во избежание распространения вируса должны оставаться дома.

По имеющимся на сегодня данным, симптомы вируса COVID-19 очень схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызывать кашель, повышенную температуру и приводить к затруднению дыхания. Заражение вирусом происходит при близком контакте с инфицированным, который имеет характерные симптомы, прежде всего кашель.

Для предотвращения распространения коронавируса правительство приняло решение ввести в Эстонии чрезвычайное положение и применить особые меры, например, с понедельника образовательные учреждения будут переведены на удаленное или домашнее обучение. Все массовые собрания запрещены, и до 1 мая будут закрыты музеи и кинотеатры, а также запрещены театральные представления, концерты и конференции. До 1 мая запрещены спортивные соревнования. На границах будет проводиться санитарный контроль. Также приостановлена продажа билетов на паромы на линии Таллинн-Стокгольм-Таллинн. Библиотеки будут работать в ограниченном объеме.

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Коронавирус COVID-19

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
  • После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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