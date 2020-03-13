В Эстонии уже 79 инфицированных. Для борьбы с коронавирусом государство возьмет в кредит как минимум миллиард евро

Только за вчерашний день был выявлен 41 случай.

Еще в пятницу утром в Эстонии было известно лишь о 41 случае заражения коронавирусом. Хельме заявил, что число инфицированных будет расти в таком же темпе следующие 10-15 дней.

Инкубационный период вируса составляет 14 дней, поэтому сейчас диагноз получают те, кто заразился им некоторое время назад.

Утром Хельме добавил, что если же через пару недель число инфицированных не начнет сокращаться, то это будет означать, что принятых вместе с режимом ЧС мер недостаточно.

Министр финансов также отметил, что у Эстонии много резервов, но для борьбы с влиянием коронавируса государство возьмет кредит в миллиард евро. Его не обязательно придется использовать сразу же, но сейчас его пока еще можно получить на хороших условиях.

Вчера было проведено 120 анализов на коронавирус, начиная с 31 января в общей сложности было сделано 584 теста на COVID-19. На данный момент тесты делают в лабораториях Департамента здоровья, Клиникуме Тартуского университета и лабораториях Synlab. В ближайшие дни появится возможность проводить тесты в Северо-Эстонской региональной больнице, в Ида-Вируской центральной больнице и лабораториях Пярнуской больницы.