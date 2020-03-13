В Эстонии уже 41 больной коронавирусом. Это число будет расти

По его словам, случаи зафиксированы в Харьюмаа и Тартумаа, а также Сааремаа.

Всех данных о здоровье у министра нет, но пока зараженными были люди, не входящие в группу риска. Симптомы у них также нетяжелые. Большая часть пациентов находится на домашнем лечении. Сейчас сфера здравоохранения работает в обычно режиме, все получают лечение.

Министр отметил, что в ближайшее время количество зараженных будет расти и задача государства — сделать так, чтобы чтобы оно не росло слишком быстро.

Кийк отметил, что во всех странах количество реальных зараженных определенно больше, чем официальных диагнозов.

В самом начале пресс-коференции министр подчеркнул, что в фокусе — люди и нужно делать все для защиты их здоровья. ”Сейчас не время для того, чтобы веселиться. Сейчас время для того, чтобы беречь себя”, — отметил министр.

Смотрите видео с пресс-конференции!

В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения.

Более подробно о чрезвычайном положении можно прочитать ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!