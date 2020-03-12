В Эстонии уже 27 подтвержденных случаев коронавируса

По словам главы Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья Эстер Ёпик, департамет поднял уровень опасности и констатировал, что вирус имеет внутригосударственное распространение.

"Если ранее целью было выявить новые случаи и выяснить, с кем заболевший контактировал, то сегодня в соответствие с новой стратегией наши действия изменятся - мы сосредоточимся в основном на ограничении распространения болезни, и если появятся тяжелые случаи, то - на их лечении. Это означает, что мы больше не сосредотачиваемся на единичных случаях", - приводит слова Ёпик ERR.

Группа риска, по словам медика, известна - пожилые люди, и поэтому фокус будет направлен на их защиту.

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Приоритетом также является сейчас защита работников сферы здравоохранения.

Очередей для сдачи анализа сейчас нет, все, кому надо сделать тест, это делают.

По оценке Ёпик, все уезды показали свою готовность, бригады скорой помощи справляются со своей задачей.

Последняя и проверенная информация как на эстонском, так и на русском языках по поводу коронавируса доступна на домашней странице департамента здоровья: https://www.terviseamet.ee/ru

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!