В Эстонии уже 27 подтвержденных случаев коронавируса

Департамент здравоохранения проанализировал в общей сложности 549 образцов, 27 из которых были положительными.
Риск попадания COVID-19 в Эстонию очень высок, но риск широкого распространения внутри Эстонии низок, если соблюдать меры предосторожности, сообщил департамент здоровья, сообщает RusERR.
Также поступило сообщение, что с понедельника все школы в Эстонии закроются. Такое решение приняла кризисная правительственная комиссия. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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