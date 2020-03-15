В Эстонии уже 171 зараженный коронавирусом человек

По состоянию на 18:30 в воскресенье в Эстонии зафиксирован 171 случай заражения коронавирусом.
Начиная с 31 января в Эстонии было сделано 1133 теста на COVID-19.
На пресс-конференции Департамента здоровья сообщили, что на данный момент на лечении в больнице находятся лишь два инфицированных коронавирусом человека. Они не на интенсивном лечении, их состояние удовлетворительное.
Сейчас разрабатывается статистика выявленных случаев заражения и конкретной число назвать пока невозможно. Но вырисовывающаяся статистика показывает, что группа риска — пожилые люди.
Поэтому советуют отложить визиты к пожилым родственникам, а самим пожилым людям стоит избегать людных мест и держаться в изоляции.
Департамент здоровья сообщил, что учитывая растущее распространение вируса, больше нецелесообразно тестировать пациентов с легкими симптомами. Система здравоохранения Эстонии переведена во второй уровень готовности, согласно которому медучреждения могут откладывать плановое лечение и сосредотачиваться на пациентах с тяжелым состоянием. То же самое относится и к скорой помощи, которая сосредоточится на тяжелых случаях.
В очереди на тестирование сейчас находится несколько сотен человек. Например, в Таллинне работают три бригады скорой помощи, которые занимаются одним лишь тестированием пациентов.
Департамент еще раз подчеркнул, что остановить распространение вируса можно с помощью изоляции: нужно избегать людных мест, где высокая вероятность контакта с другими людьми.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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