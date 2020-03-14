В Эстонии уже 109 зараженных коронавирусом

Из них 54 человека проживают в Харьюмаа, 31 на Сааремаа, 9 в Вырумаа, 6 в Тартумаа, 6 в Пярнумаа и 3 в Вырумаа.

Будет дополнено!

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.