В Эстонии уже 109 зараженных коронавирусом

Как сообщает Департамент здоровья, вчера в Эстонии было выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент в Эстонии уже 109 зараженных.
Из них 54 человека проживают в Харьюмаа, 31 на Сааремаа, 9 в Вырумаа, 6 в Тартумаа, 6 в Пярнумаа и 3 в Вырумаа.
Будет дополнено!
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