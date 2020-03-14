14.03.2020, 11:00

В Эстонии уже 109 зараженных коронавирусом

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В Эстонии уже 109 зараженных коронавирусом
Foto: Mikhail Tereshchenko/TASS

Как сообщает Департамент здоровья, вчера в Эстонии было выявлено 68 новых случаев заражения коронавирусом. На данный момент в Эстонии уже 109 зараженных.

Из них 54 человека проживают в Харьюмаа, 31 на Сааремаа, 9 в Вырумаа, 6 в Тартумаа, 6 в Пярнумаа и 3 в Вырумаа.

Будет дополнено!

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