В Эстонии уже 109 зараженных коронавирусом

Из них 54 человека в Харьюмаа (50%), 31 на Сааремаа (28%), 9 в Вырумаа (8%), 6 в Тартумаа (7%), 6 в Пярнумаа (6%) и 3 в Ляэне- и Ида-Вирумаа (6%).

Все зараженные под домашним наблюдением, и никто из них не находится на стационарном лечении (по состоянию на вчерашний вечер). Первый зараженный пациент выписан из больницы.

С 31 января проведено в общей сложности 843 теста на COVID-19. В Эстонии способность обнаружить вирусное заболевание COVID-19 на сегодняшний день есть в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.