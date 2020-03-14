В Эстонии уже 109 зараженных коронавирусом

Как сообщает Департамент здоровья, лаборатории вчера обнаружили 68 зараженных коронавирусом. В Эстонии заболевание до сих пор обнаружено в общей сложности у 109 человек.
Из них 54 человека в Харьюмаа (50%), 31 на Сааремаа (28%), 9 в Вырумаа (8%), 6 в Тартумаа (7%), 6 в Пярнумаа (6%) и 3 в Ляэне- и Ида-Вирумаа (6%).
Все зараженные под домашним наблюдением, и никто из них не находится на стационарном лечении (по состоянию на вчерашний вечер). Первый зараженный пациент выписан из больницы.
С 31 января проведено в общей сложности 843 теста на COVID-19. В Эстонии способность обнаружить вирусное заболевание COVID-19 на сегодняшний день есть в лабораториях Департамента здоровья, Клиники Тартуского университета, Synlab, Северо-Эстонской региональной больницы, Ида-Вируской центральной больницы и Пярнуской больницы.
Пробы на коронавирус берутся на основании решения работника системы здравоохранения, который исходит из симптоматики каждого конкретного случая. При определении необходимости сдачи анализа учитывается и тот факт, находился ли человек в последнее время в регионах с широким распространением заболевания или имел контакт людьми, вернувшимися из таких стран. Департамент здоровья в своих оценках риска исходит из рекомендаций Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, по данным которых к зонам с повышенным риском заражения коронавирусом относятся Китайская Народная Республика, Италия, Иран и Южная Корея. Страны и регионы со средним уровнем риска: Германия (земли Северный Рейн-Вестфалия, Баден-Вюртемберг, федеральная земля Бавария), Франция (регионы Овернь-Рона-Альпы, Бургундия-Франш-Конте, Гранд-Эст, О-де-Франс, Иль-де-Франс), крупные горнолыжные курорты в Австрии, Испания (Мадрид, Каталония, Страна басков), Япония и Сингапур. Риск заражения выше для тех людей, кто находится в странах с широким локальным распространением вируса.
Анализ на коронавирус будет максимально точен, если у человека проявились симптомы заболевания. До появления кашля, повышенной температуры или затруднения дыхания анализ с большой вероятностью даст неточный или ошибочный результат.
По имеющимся на сегодня данным, симптомы вируса COVID-19 очень схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызывать кашель, повышенную температуру и приводить к затруднению дыхания. Заражение вирусом происходит при близком контакте с инфицированным, который имеет характерные симптомы, прежде всего кашель.
Для предотвращения распространения коронавируса правительство решило ввести в Эстонии чрезвычайное положение и принять соответствующие меры. Например, с понедельника работа учебных заведений перейдет в домашний или дистанционный режим. Все общественные собрания запрещены, до 1 мая будут закрыты музеи, кинотеатры и театры, отменены концерты и конференции. До 1 мая запрещены и спортивные соревнования. Библиотеки будут работать в ограниченном объеме. На границах будет введен санитарный контроль.
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Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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