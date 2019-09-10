10.09.2019, 20:01

В Эстонии установлен рекорд, за который не стыдно!

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Mustakivi tee pikendus
Mustakivi tee pikendusFoto: Jaanus Lensment

В минувшем году в нашей стране высадили рекордные 33,3 млн деревьев, из них 21,3 млн в государственных лесах, а 12 миллионов — в частных, сообщило Эстонское лесное общество (Eesti Metsaselts).

Высадка лесов, по словам ученых, играет важную роль для смягчения климатических изменений.

В 2017 году суммарный выброс парниковых газов составил в Эстонии 20,9 млн тонн. На втором месте по загрязнению, после производителей тепла и электроэнергии, находится транспорт, чья доля в выбросах составляет 11,7%.

Половина территории Эстонии покрыта лесами, из них четверть находится под охраной.

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