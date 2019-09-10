В Эстонии установлен рекорд, за который не стыдно!

Высадка лесов, по словам ученых, играет важную роль для смягчения климатических изменений.

В 2017 году суммарный выброс парниковых газов составил в Эстонии 20,9 млн тонн. На втором месте по загрязнению, после производителей тепла и электроэнергии, находится транспорт, чья доля в выбросах составляет 11,7%.

Половина территории Эстонии покрыта лесами, из них четверть находится под охраной.