В Эстонии установлен рекорд, за который не стыдно!

В минувшем году в нашей стране высадили рекордные 33,3 млн деревьев, из них 21,3 млн в государственных лесах, а 12 миллионов — в частных, сообщило Эстонское лесное общество (Eesti Metsaselts).
Высадка лесов, по словам ученых, играет важную роль для смягчения климатических изменений.
В 2017 году суммарный выброс парниковых газов составил в Эстонии 20,9 млн тонн. На втором месте по загрязнению, после производителей тепла и электроэнергии, находится транспорт, чья доля в выбросах составляет 11,7%.
Половина территории Эстонии покрыта лесами, из них четверть находится под охраной.
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