В Эстонии умерли от коронавируса еще четыре человека. За сутки выявлено 29 новых зараженных

По состоянию на утро 15 апреля в Эстонии из-за нового коронавируса нуждаются в стационарном лечении 147 человек, из которых 10 на управляемом дыхании. Из больниц выписано 117 человек.
За последние сутки в Эстонии от COVID-19 умерли 3 человека: находившаяся на лечении в Ида-Вируской центральной больнице 79-летняя женщина, находившийся в Курессаареской больнице 81-летний мужчина и находившийся в Пярнуской больнице 65-летний мужчина. Вдобавок выяснилось, что результат теста на COVID-19 83-летнего мужчины, который умер 10 апреля с различными сопутствующими заболеваниями, был положительным. Всего в Эстонии от коронавируса умерло 35 человек.
Больше всего положительных тестов поступило, по данным регистра народонаселения, в Харьюмаа (12) и на Сааремаа (8). За ними следовали Ида-Вирумаа (5) и Пярнумаа (3), об одном зараженном данные в регистре народонаселения отсутствуют. На сегодняшний день больше всего зараженных по-прежнему в возрастной группе 55-59 (11%), за ней следуют 45-49 и 50-54 — в обеих по 10%.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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