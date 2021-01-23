В Эстонии тип коронавируса определяется в ничтожной части проб

Статистика показывает, что в Эстонии с весны было сделано 731 562 теста на определение SARS-CoV2. Положительных результатов было получено 39 701 (5,4%).

В то же время Европейская комиссия настоятельно рекомендовала странам-членам "в скорейшем порядке увеличить количество тестов, при которых будет определяться последовательность генома: по меньшей мере в 5%, а желательно в 10% положительных тестах". С целью выяснения штамма COVID-19 и обнаружения новых мутаций.

Как сегодня обстоят дела в Эстонии?

Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сообщила изданию Forte, что геном расшифрован лишь в 400 положительных тестов, что составляет всего лишь около 1% от общего количества.

Этой работой занимается сейчас Тартуский университет в рамках проекта KOROGENO-ES. По словам Хярма, в Департаменте здоровья сейчас обсуждаются возможности, которые позволили бы выйти на упомянутые 5%. Она читает, что сделать это быстро не удастся, как, впрочем и в других странах Европы.

Вопрос будет на следующей неделе обсуждаться с Тартуским университетом. Важным моментом здесь является и поиск источника финансирования.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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