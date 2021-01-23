В Эстонии тип коронавируса определяется в ничтожной части проб

Последовательность генома коронавируса в Эстонии определяется в незначительной части положительных тестов, хотя это крайне важная информация о том, какие штаммы вируса у нас циркулируют и есть ли среди них особо опасные варианты.
Статистика показывает, что в Эстонии с весны было сделано 731 562 теста на определение SARS-CoV2. Положительных результатов было получено 39 701 (5,4%).
В то же время Европейская комиссия настоятельно рекомендовала странам-членам "в скорейшем порядке увеличить количество тестов, при которых будет определяться последовательность генома: по меньшей мере в 5%, а желательно в 10% положительных тестах". С целью выяснения штамма COVID-19 и обнаружения новых мутаций.
Как сегодня обстоят дела в Эстонии?
Заместитель гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сообщила изданию Forte, что геном расшифрован лишь в 400 положительных тестов, что составляет всего лишь около 1% от общего количества.
Этой работой занимается сейчас Тартуский университет в рамках проекта KOROGENO-ES. По словам Хярма, в Департаменте здоровья сейчас обсуждаются возможности, которые позволили бы выйти на упомянутые 5%. Она читает, что сделать это быстро не удастся, как, впрочем и в других странах Европы.
Вопрос будет на следующей неделе обсуждаться с Тартуским университетом. Важным моментом здесь является и поиск источника финансирования.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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