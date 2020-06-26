В Эстонии теперь можно пойти учиться на ИТ-специалиста сразу после основной школы
Этой осенью в трех профтехучилищах стартует 4-летняя учебная программа профессионального ИТ-образования, на которою можно пойти учиться сразу после основной школы.
Этой осенью в трех профтехучилищах стартует 4-летняя учебная программа профессионального ИТ-образования, на которою можно пойти учиться сразу после основной школы.
Выпускники основных школ могут пойти учиться на разработчика программного обеспечения или ИТ-специалиста и получит вдобавок к гимназическому образованию углубленные знания в сфере ИТ.
Учебная программа доступна в трех местах в Эстонии: ее предлагают Таллиннский политехникум (прием до 10 июля), Тартуский центр профессионального образования (прием до 2 августа) и Центр профессионального образования Ида-Вирумаа (прием до 14 августа).
Учиться можно как на эстонском, так и на русском языке (в зависимости от учебного заведения).
По сравнению с гимназией, на новой учебной программе изучается больше ИТ-предметов, как программирование, создание программного приложений, системы базы данных. Чтобы молодежь могла потом при желании успешно сдать экзамены для поступления в высшее образовательное заведение, математика, английский и эстонский языки преподаются в объеме, равном с гимназией, а другие предметы — в меньшем объеме.
Обучение длится 4 года, последний год состоит в основном из практики. Выпускники получат свидетельство о квалификации четвертой степени, с которым можно пойти работать младшим разработчиком программного обеспечения или младшим специалистом по ИТ-системам.
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