14.08.2019, 11:08
В Эстонии создали интересное видео: смотрите, как менялось программирование с течением времени
Видео, созданное в сотрудничестве эстонской фирмы по разработке программного обеспечения Helmes и TalTech, было просмотрено уже более ста тысяч раз. В него включены самые интересные моменты истории ИТ, которые понятны даже тем, кто далёк от этой сферы.
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