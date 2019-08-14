14.08.2019, 11:08

В Эстонии создали интересное видео: смотрите, как менялось программирование с течением времени


rus.delfi.ee
EST

Видео, созданное в сотрудничестве эстонской фирмы по разработке программного обеспечения Helmes и TalTech, было просмотрено уже более ста тысяч раз. В него включены самые интересные моменты истории ИТ, которые понятны даже тем, кто далёк от этой сферы.

Например, из видео можно узнать, кем был создан первый программируемый цифровой компьютер, который весил целую тонну, и когда началось использование языке SQL.

Сделанное эстонцами забавное видео на разных каналах уже набрало более 100 000 просмотров.

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