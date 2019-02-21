В Эстонии создали фонд аутизма ”Поддержи особенную жизнь”

Задача Фонда аутизма заключается в том, чтобы объяснить обществу в Эстонии природу проблем аутичного спектра, и обеспечить людям с этим диагнозом возможность жить и расти в безопасной среде, которая позволит им реализовать себя. Первым проектом фонда является поддержка создания специализированного центра в Харьюмаа, рассчитанного именно на людей с нарушениями аутичного спектра.
На прошедшем вчера в центре Арво Пярта торжественном открытии благотворительного фонда министр социальной защиты Кайа Ива сказала, что она была очень рада получить это приглашение. ”Действуя сообща всегда можно сделать больше. Очень важно, чтобы для людей с особыми потребностями были созданы условия, в которых они могли бы достойно развиваться. Сотрудничество между различными секторами играет важную роль, в том числе и вклад государства в это. Точнее всего свои потребности могут описать представители третьего сектора. Государство может предлагать услуги, если есть люди, которые формулируют умные запросы. Я надеюсь, что у этого фонда и нового центра будет светлое будущее, и все нуждающиеся получат помощь в том объеме, который им необходим. Кроме того, надеюсь, что в конце года можно будет устроить запланированный праздник в честь открытия центра”.
”Для того, чтобы общество сделало нам шаг навстречу, мы должны быть открыты и готовы говорить о своей жизни”, — сказала руководитель фонда аутизма ”Поддержи особенную жизнь” Лийз Эрмингер. ”Число людей с расстройством аутичного спектра быстро растет, и на данный момент эта проблема затрагивает более 2% детей. Чем раньше семья получит квалифицированную помощь и поддержку, тем лучше человек с этим диагнозом будет справляться во взрослом возрасте. До момента окончания школы особенным детям в Эстонии оказывают хорошую поддержку, но после этого их жизнь становится сложнее. Есть те, кто осваивают профессию и идут работать, но многие нуждаются в поддержке даже в простых действиях. Каждый человек может что-то создавать, поэтому мы предлагаем им посильную работу и возможность социализироваться, обрести любовь и друзей”.
По словам Лийз Эрмингер, государство и местные самоуправления должны воспользоваться этой инициативой, которую готовы разделить семьи детей с особыми потребностями. ”Исторически ответственность за обеспечение специального ухода лежала на деревне и волости. При этом, к сожалению, представители власти часто говорят, что они не успевают всем заниматься. Но для людей с особыми потребностями нельзя остановить время. Нельзя остановить его и для родственников, которые за ними ухаживают: в период 2006-2016 г 22 человека не выдержали этого тяжелого груза и совершили самоубийство. Поэтому теперь мы с радостью объявляем о создании первого специализированного центра по уходу за людьми с расстройством аутичного спектра в волости Харку. Уже в этом году на семи гектарах земли построят три дома для семейного проживания, где 30 человек смогут жить и получать необходимую поддержку. Кроме этого, построят дом терапии, который смогут посещать все нуждающиеся в помощи. Большая часть денег уже собрана, в том числе свой вклад внесли Европейский фонд регионального развития и Министерство социальных дел. Для того, чтобы завершить проект, мы просим помощи у всех добрых людей”.
Центр по уходу, который будет готов в конце 2019-го года в волости Харку, особый во многих смыслах. Этот проект запустили в качестве гражданской инициативы семьи аутистов, которые и финансировали его до сих пор. Центр является уникальным для Эстонии — больше подобных учреждений, рассчитанных на людей с расстройством аутичного спектра, в стране нет. При этом в них есть большая потребность, поскольку в Эстонии живет примерно 4 тысячи аутистов. Долгосрочная цель Фонда аутизма заключается в том, чтобы в ближайшие 20 лет открыть в различных уголках Эстонии по меньшей мере 10 подобных центров.
Детальную планировку первого центра по уходу составила фирма Casa Planeeringud OÜ, архитектор Сирье Эльме.