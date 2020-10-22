В Эстонии создадут единую базу данных по долговым обязательствам жителей страны

"Скорее всего, мы будем брать только финансовую информацию - о банковских займах, жилищных кредитах, а также лизингах и рассрочках. Нам кажется, что на первых порах можно остановиться на этом", - сказал руководитель отдела политики финансовых рынков Министерства финансов Томас Аувяэрт.

Банки обращались к государству с просьбой создать подобный регистр 4 года назад, поскольку это упростило бы процедуру кредитования жителей и сократило бы сопутствующие риски.

"Я думаю, что обмен информацией должен проходить под надзором государства, потому что мы имеем дело с конфиденциальными данными банков. В регистре будет содержаться информация о платежной истории клиентов, чтобы можно было выяснить, является ли человек добросовестным плательщиком", — пояснил руководитель Союза банков Эстонии, глава банка SEB Аллан Парик.

По данным Минфина, в Эстонии почти у 10 000 жителей имеется по 4-5 кредитов, лизингов, жилищных кредитов и прочих займов, и многие не в состоянии справиться с погашением обязательств.