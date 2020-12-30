В Эстонии снизится стоимость теста на коронавирус. Новые цены уже названы

Благодаря сделанным ранее инвестициям, повышению эффективности процессов и наличию лабораторных принадлежностей по менее дорогой цене с 1 января 2021 года SYNLAB сможет предложить проведение тестов на коронавирус по существенно более низкой цене, чем раньше (при оформлении заказа на платный тест или при заказе теста оказывающим медицинские услуги учреждением/лицом).
Проведение анализа по направлению от семейного врача для жителей Эстонии по-прежнему является добровольным и бесплатным. За оказание такой услуги платит Департамент здоровья согласно договору, заключённому по результатам конкурса госпоставки на отбор образцов для тестирования на коронавирус и проведение анализа полученных образцов. Вступающее в силу с начала 2021 года изменение цены касается прежде всего учреждений/лиц, оказывающих медицинские услуги, для которых один тест на коронавирус будет стоить 51,81 евро (согласно прейскуранту Больничной кассы). Также снизится цена для всех желающих провести платный тест. Новая цена в SYNLAB составит 58 евро, что включает дополнительные расходы на взятие образца и использование средств индивидуальной защиты.
Стоимость анализа образца из носоглотки на коронавирус складывается на основе расходов на целый ряд процессов и материалов. Во-первых, необходимы различные средства для получения образцов и их доставки в лабораторию — средства индивидуальной защиты, принадлежности для взятия образцов, материалы для упаковки и транспортировки образцов, автомобили для доставки. Во-вторых, нужно провести анализ образцов на наличие или отсутствие в них коронавируса. Для этого необходимы специальные лабораторные помещения с обеспечением соответствующего уровня безопасности, различная аппаратура, реагенты, принадлежности и т. д. В-третьих, необходимо обеспечивать работу всей технической системы, то есть специально разработанных инфотехнологических решений для бронирования времени тестирования, обработки направлений, а также оперативного обмена информацией о заказах, результатах и т. п. между информационными системами лаборатории, семейных врачей и других клиентов. Всё это требует наличия надёжного программного обеспечения.
Четвёртый и наиболее важный фактор при проведении тестов на коронавирус и получении результатов — это люди. С каждым образцом работает примерно 20 человек. Всего в проведении открытого тестирования задействовано более 650 сотрудников из различных медицинских учреждений: это работники колл-центра, пунктов по тестированию, сотрудники лаборатории, водители, занимающиеся доставкой образцов, а также необходимые для вспомогательных процессов специалисты по инфотехнологии, закупкам и складскому хозяйству, специалисты по персоналу и т. д. Команда SYNLAB работает круглосуточно и 7 дней в неделю, чтобы обеспечить проведение анализов тысяч образцов.
Настолько существенное снижение стоимости стало возможным благодаря сделанным уже в 2020 году инвестициям, постоянной автоматизации лабораторных операций и оптимизации вспомогательных процессов. Заключённый с Департаментом здоровья новый договор, действующий до конца 2021 года, также позволяет оформлять более крупные заказы на лабораторные принадлежности и принадлежности для взятия образцов, средства индивидуальной защиты и прочие средства. Благодаря всему этому с нового года мы сможем снизить стоимость проведения теста на четверть.
Сертификат теперь также можно получить по более низкой цене или вообще бесплатно. В ноябре SYNLAB выпустил мобильное приложение TESTI, которое можно скачать на странице testi.me. Теперь с помощью этого приложения можно сгенерировать для себя сертификат бесплатно, а не заказывать его за деньги, как раньше. Получение в представительстве сертификата на бумажном носителе будет стоить 7 евро вместо прежних 13 евро.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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