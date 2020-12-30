В Эстонии снизится стоимость теста на коронавирус. Новые цены уже названы

Проведение анализа по направлению от семейного врача для жителей Эстонии по-прежнему является добровольным и бесплатным. За оказание такой услуги платит Департамент здоровья согласно договору, заключённому по результатам конкурса госпоставки на отбор образцов для тестирования на коронавирус и проведение анализа полученных образцов. Вступающее в силу с начала 2021 года изменение цены касается прежде всего учреждений/лиц, оказывающих медицинские услуги, для которых один тест на коронавирус будет стоить 51,81 евро (согласно прейскуранту Больничной кассы). Также снизится цена для всех желающих провести платный тест. Новая цена в SYNLAB составит 58 евро, что включает дополнительные расходы на взятие образца и использование средств индивидуальной защиты.

Стоимость анализа образца из носоглотки на коронавирус складывается на основе расходов на целый ряд процессов и материалов. Во-первых, необходимы различные средства для получения образцов и их доставки в лабораторию — средства индивидуальной защиты, принадлежности для взятия образцов, материалы для упаковки и транспортировки образцов, автомобили для доставки. Во-вторых, нужно провести анализ образцов на наличие или отсутствие в них коронавируса. Для этого необходимы специальные лабораторные помещения с обеспечением соответствующего уровня безопасности, различная аппаратура, реагенты, принадлежности и т. д. В-третьих, необходимо обеспечивать работу всей технической системы, то есть специально разработанных инфотехнологических решений для бронирования времени тестирования, обработки направлений, а также оперативного обмена информацией о заказах, результатах и т. п. между информационными системами лаборатории, семейных врачей и других клиентов. Всё это требует наличия надёжного программного обеспечения.

Четвёртый и наиболее важный фактор при проведении тестов на коронавирус и получении результатов — это люди. С каждым образцом работает примерно 20 человек. Всего в проведении открытого тестирования задействовано более 650 сотрудников из различных медицинских учреждений: это работники колл-центра, пунктов по тестированию, сотрудники лаборатории, водители, занимающиеся доставкой образцов, а также необходимые для вспомогательных процессов специалисты по инфотехнологии, закупкам и складскому хозяйству, специалисты по персоналу и т. д. Команда SYNLAB работает круглосуточно и 7 дней в неделю, чтобы обеспечить проведение анализов тысяч образцов.