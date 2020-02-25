В Эстонии сдали 4 теста на коронавирус: одна девушка прибыла из Гонконга

Руководитель пресс-службы департамента Симмо Саар сказал, что первый тест прошла 26-летняя женщина, которая прибыла в феврале из Гонконга в Эстонию. Вторая женщина приехала из Центральной Европы, у нее диагностировали грипп А.

В конце января в Таллиннском отеле скорая помощь забрала двух китайцев с подозрением на коронавирус. "Их не проверяли, так как у них отсутствовали симптомы и они пробыли в Европе уже достаточно времени", — добавил Саар.

Анализ на коронавирус можно сдать в лаборатории Департамента здоровья.

Если человек был в Китае или Северной Италии в последнии 14 дней и у него есть определенные синдромы — головная боль, кашель, проблемы с дыханием, — то он обязательно должен проконсультироваться со своим семейным врачем или позвонить по номеру 1220. Если состояние ухудшится, то следует позвонить на 112.

Сегодня RusDelfi уже писал о том, сколько стоит сдать анализ — 130 евро. Сотрудник лаборатории утверждает, что расходы должно возмещать государство.