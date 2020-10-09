В Эстонии с начала года покончили с собой 12 детей
За восемь месяцев этого года в Эстонии было совершено 130 самоубийств, при этом чаще счеты с жизнью стали сводить несовершеннолетние, передает RusERR.
За восемь месяцев этого года в Эстонии было совершено 130 самоубийств, при этом чаще счеты с жизнью стали сводить несовершеннолетние, передает RusERR.
"Число самоубийств среди детей снижалось из года в год. В течение восьми месяцев этого года с жизнью покончили 12 детей. Годом ранее их было трое. Эти данные можно поместить в контекст коронавируса, из-за которого были закрыты школы с их опорными системами и контактами", — сказал Радионовостям ERR руководитель регистра причин смерти Института развития здоровья Глеб Дениссов.
По словам клинического психолога и консультанта центра помощи Peaasi Анны-Кайсы Ойдермаа, в сентябре к ним обратилось рекордное число людей — причинами обращений в основном были вызванный коронавирусом стресс и страх.
Главный специалист отдела народного здоровья Министерства социальных дел Кятлин Микивер в свою очередь рассказала, что больше всего напряжение ощущают люди в возрасте 25-49 лет и школьники: "К таким же выводам пришли авторы других подобных исследований".
"Общество пережило непростые времена. И больше всего пострадали самые незащищенные, то есть дети и подростки. Общество не нашло достаточно ресурсов, чтобы помочь им и защитить их. Важно также поддерживать друг друга, оказывать необходимую первую помощь своим близким", — заявила Ойдермаа.
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