В Эстонии с 18 января смягчаются некоторые ограничения

Начиная с 18 января в Харьюмаа и Ида-Вирумаа в закрытых помещениях можно проводить индивидуальные занятия вместе с руководителем.

На открытом воздухе разрешены занятия в группах до 10 человек.

В остальных уездах (кроме Харьюмаа и Ида-Вирумаа) разрешено находиться в группах численностью до 10 человек плюс тренер (руководитель).

На открытом воздухе разрешены занятия в группах до 24 участников плюс тренер (руководитель).

В закрытых помещениях нужно носить маски (кроме детей младше 12 лет и людей, которым ношение масок противопоказано по медицинским или другим уважительным причинам).

Заполняемость закрытых помещений должна быть не выше 50%. Должно быть обеспечено выполнение требований по дезинфекции.

В музеях и выставочных залах разрешено находится при соблюдении правила 2+2 и с учетом заполняемости не более 50%. На свежем воздухе группы посетителей по-прежнему не могут быть более 10 человек

С 18 января смягчается запрет на нахождение в местах общепита и залах предприятий сферы обслуживания. Помещения ресторанов, кафе и других мест общественного питания могут быть открыты для нахождения в них клиентов в промежутке с 6.00 — 19.00. Здесь требуются заполняемость не более 25% и соблюдение правила 2+2 (не распространяется на семьи). Для отпуска еды навынос ограничений по времени нет.

Будет дополнено по мере поступления более подробной информации.