В Эстонии разрешат делать прививку AstraZeneca всем совершеннолетним. Будет продлен интервал между дозами

Ранее в Эстонии препарат от AstraZeneca не рекомендовалось использовать для вакцинации людей старше 70 лет. Теперь комиссия по иммунопрофилактике ознакомилась с дополнительными исследованиями и решила, что есть основания для отмены возрастных ограничений, и в дальнейшем эту вакцину можно колоть всем совершеннолетним, вне зависимости от возраста, пишет rus.err.

Теперь все три используемые в Эстонии вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca - находятся в одинаковом положении, нет никаких возрастных ограничений.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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