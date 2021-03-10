В Эстонии разрешат делать прививку AstraZeneca всем совершеннолетним. Будет продлен интервал между дозами

Экспертная комиссия по иммунопрофилактике, сославшись на научные исследования, рекомендовала отметить возрастные ограничения на применение вакцины AstraZeneca. Также эксперты предложили продлить интервал между первой и второй дозами вакцин AstraZeneca и Pfizer/BioNTechi.
Ранее в Эстонии препарат от AstraZeneca не рекомендовалось использовать для вакцинации людей старше 70 лет. Теперь комиссия по иммунопрофилактике ознакомилась с дополнительными исследованиями и решила, что есть основания для отмены возрастных ограничений, и в дальнейшем эту вакцину можно колоть всем совершеннолетним, вне зависимости от возраста, пишет rus.err.
Теперь все три используемые в Эстонии вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca - находятся в одинаковом положении, нет никаких возрастных ограничений.
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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