В Эстонии разрешат делать прививку AstraZeneca всем совершеннолетним. Будет продлен интервал между дозами

Ранее в Эстонии препарат от AstraZeneca не рекомендовалось использовать для вакцинации людей старше 70 лет. Теперь комиссия по иммунопрофилактике ознакомилась с дополнительными исследованиями и решила, что есть основания для отмены возрастных ограничений, и в дальнейшем эту вакцину можно колоть всем совершеннолетним, вне зависимости от возраста, пишет rus.err.
Теперь все три используемые в Эстонии вакцины - Pfizer/BioNTech, Moderna и AstraZeneca - находятся в одинаковом положении, нет никаких возрастных ограничений.
Кроме того, комиссия решила, что научные исследования дают основания продлить интервал между первой и второй дозами как AstraZeneca, так и Pfizer/BioNTech. Если вакцины Moderna будет поступать в Эстонию больше, то это решение будет расширено и на нее, поскольку Pfizer/BioNTech и Moderna принадлежат одному типу вакцин - на основе мРНК.
Теперь у вакцины AstraZeneca интервал может быть от 4 от 12 недель, а интервал между двумя дозами Pfizer/BioNTech увеличен с трех до шести недель.
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