В Эстонии разработали Программу развития внешней политики до 2030 года. Каковы ее цели?

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пояснил комиссии, что на составление программы развития внешней политики ушло много времени. По его словам, для определения дальнейших направлений развития были задействованы причастные учреждения и заинтересованные группы. По оценке министра, программа развития внешней политики впервые носит реалистичный характер и соотносима с реальной деятельностью в ближайшие годы. Он выразил надежду, что парламент всесторонне обсудит документ.

Обзор проекта комиссии представил канцлер министерства Райнер Сакс. По его словам, претворение целей внешней политики ведется в трех направлениях. Помимо обеспечения безопасности и развития внешней экономики, он привел новую все более важную инициативу по вовлечению эстоноязычного населения за рубежом и эффективные консульские услуги.

В инициированном правительством проекте ”Программа развития внешней политики до 2030 года”, который был принят в производство правлением Рийгикогу в середине августа, двусторонним региональным отношениям уделяется больше внимания, чем в предыдущих стратегиях. Также добавлены вопросы, связанные с киберпространством и входящие в сферу управления Министерства иностранных дел, и бо́льшая согласованность внешней политики и внешних сношений.

Основные цели программы развития — эффективная заграничная служба, улучшение имиджа и повышение влиятельности Эстонии.