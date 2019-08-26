26.08.2019, 17:05

В Эстонии разработали Программу развития внешней политики до 2030 года. Каковы ее цели?

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rus.delfi.ee
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Välisministeerium
VälisministeeriumFoto: Andres Putting

Сегодня комиссия по иностранным делам провела выездное заседание в Министерстве иностранных дел, где получила обзор проекта ”Программы развития внешней политики до 2030 года”. Обсуждение проекта в Рийгикогу должно пройти в течение этой осенней сессии.

По словам председателя комиссии Энна Ээсмаа, принципы программы развития внешней политики весьма амбициозны. В качестве положительного аспекта он отметил четко обозначенные связи с другими ведомствами. По его словам, обсуждение программы продолжится на заседании комиссии завтра. В дальнейшем комиссия планирует по отдельности проанализировать каждую главу программы развития.

По словам заместителя председателя комиссии Марко Михкельсона, сегодняшнее заседание является вводным для дальнейшей дискуссии на уровне Рийгикогу. Он отметил, что программа развития должна быть основана на сильном политическом консенсусе. В ходе производства представленные в Рийгикогу политические силы с помощью комиссии по иностранным делам смогут внести свои предложения по проекту. Михкельсон выразил удовлетворение в связи с тем, что составители программы развития учли вопросы, которые комиссия по иностранным делам обсуждает на протяжении многих лет, например, внешнюю экономическую политику и укрепление заграничной службы.

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу пояснил комиссии, что на составление программы развития внешней политики ушло много времени. По его словам, для определения дальнейших направлений развития были задействованы причастные учреждения и заинтересованные группы. По оценке министра, программа развития внешней политики впервые носит реалистичный характер и соотносима с реальной деятельностью в ближайшие годы. Он выразил надежду, что парламент всесторонне обсудит документ.

Обзор проекта комиссии представил канцлер министерства Райнер Сакс. По его словам, претворение целей внешней политики ведется в трех направлениях. Помимо обеспечения безопасности и развития внешней экономики, он привел новую все более важную инициативу по вовлечению эстоноязычного населения за рубежом и эффективные консульские услуги.

В инициированном правительством проекте ”Программа развития внешней политики до 2030 года”, который был принят в производство правлением Рийгикогу в середине августа, двусторонним региональным отношениям уделяется больше внимания, чем в предыдущих стратегиях. Также добавлены вопросы, связанные с киберпространством и входящие в сферу управления Министерства иностранных дел, и бо́льшая согласованность внешней политики и внешних сношений.

Основные цели программы развития — эффективная заграничная служба, улучшение имиджа и повышение влиятельности Эстонии.

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