В Эстонии распространяется эпидемия ожирения

По последним данным, ожирением страдает 20% взрослого населения Эстонии, которая уступает по этому показателю в ЕС только Мальте и Латвии, передает rus.err.ee со ссылкой на еженедельную аналитическую телепередачу "Aktuaalne kaamera. Nädal".

В магазине одежды лишние килограммы не скроешь, и производители одежды отлично знают, насколько быстро в Эстонии растет размер талии. Если раньше вес постепенно набирали в основном мужчины, то пару лет назад в компании Baltika заметили, что эта тенденция распространилась и на женщин.

"В последнее время изменения были настолько быстрыми, что с этой весны мы прекратили производство одежды 32-го размера, и скорее увеличиваем производство размеров 46 и 48. По этим размерам рост продаж в последние два года был самым большим. Это показывает, что спрос на рынке увеличивался быстрее, чем мы успевали его удовлетворять", — сообщила менеджер коллекции Monton в Baltika Кайе Каас-Оявере.