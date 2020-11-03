В Эстонии проведут масштабное исследование для выявления бессимптомных носителей COVID-19

”Мы решили, что продолжим мониторинговое исследование, — сказал Delfi министр социальных дел Танель Кийк. ”В ноябре-декабре, скорее всего, будет проведено четыре волны исследования, которые дадут нам более полное представление о распространении вируса в стране. Цель — выявить бессимптомных носителей”.

По словам Кийка, исследование будет охватывать всю Эстонию, но более пристальное внимание будет уделяться регионам с более высокой заболеваемостью, например, Харьюмаа и Ида-Вирумаа.

По словам Кийка, в четверг в правительстве продолжится обсуждение необходимости ужесточения ограничений. На настоящий момент в более жестких мерах смысла нет.

”Сегодняшнее число [количество инфицированных за сутки] выше обычно, но не показывает резкого увеличения, — отметил министр. — Сейчас правительству необходимо найти разумный баланс между жесткими действиями и быстрым распространением вируса”.

”Глядя на соседние страны, нужно, конечно, соблюдать осторожность, однако нельзя списывать со счетов, что уровень заболеваемости в Эстонии на порядок ниже, чем в среднем по Европе”, — сказал Кийк.

Что касается домов по уходу, то им будет оказана помощь как с приобретением средств индивиудальной защиты, так и расходами на рабочую силу.

Самая последняя статистика заболеваемости доступна ЗДЕСЬ.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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