В Эстонии проведут исследование по изучению последствий от коронакризиса

Руководитель Центра мониторинга развития Теа Данилов объяснила, что исследовательский проект направлен, в первую очередь, на оценку прогнозов на будущее в различных секторах экономики. «Мир после коронавируса полон неизвестности.
Возможны различные варианты развития событий связанные с интернационализацией экономики, с изменениями в предпочтениях потребителей и со скоростью зеленого переворота, вызванной государственными мерами поддержки. Мы рассматриваем, в том числе, и то, как может измениться структура экономики и конкурентная позиция Эстонии по сравнению с другими государствами. Возможное течение более широких социальных и общественных процессов мы рассматриваем как фоновый фактор”, — сказала Данилов.
Центр мониторинга развития анализирует возможные перспективы развития событий при помощи составления сценариев. В процессе их составления учитываются как возможности, так и риски, вызванные связанными с коронавирусом изменениями и их влияние на Эстонию.
Руководитель исследовательского направления и эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане добавил, что в исследовательском проекте описываются основные механизмы влияния коронавируса и мер, предпринятых для сдерживания его распространения, на экономику и общество в целом. ”Для нас очень важно обозначить новые и/или набирающие обороты тенденции и возможные для Эстонии сценарии развития, связанные с этими тенденциями. Затем, исходя из этих сценариев, мы рассматриваем возможности и риски в различных секторах экономики”, — сказал Варблане.
Например, будущий успех многих секторов экономики зависит от того, восстановится ли передвижение товаров и людей через государственные границы до прежнего уровня или нет. ”Восстановление связано не только с отменой ограничений, но также и с тем, насколько большая часть бизнеса и общения была переведена в цифровые каналы и каким образом государства и предприятия стараются подготовиться к кризисам в будущем. Также на возможности бизнеса в сфере цифровой экономики влияют барьеры входа и регулирования, которые растут во всем мире”, — объяснил эксперт Центра мониторинга развития Уку Варблане.
В исследовательском проекте на тему последствий COVID-19 Центр мониторинга развития описывает значение сценариев развития для различных секторов экономики и перспектив их развития.
Финальный рапорт по специальному проекту Центра мониторинга развития, направленному на изучение последствий COVID-19, выйдет в октябре этого года. С материалами исследования можно ознакомиться по следующей ссылке.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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