В Эстонии прокомментировали решение решение США уменьшить число дислоцированных в Германии военных

"Что касается этого конкретного политического заявления, то, конечно, любой вывод войск из Европы, с нашей точки зрения, является поводом для беспокойства", — приводит слова Луйка rus.err.

"Ясно и то, что, если говорить о политике в сфере безопасности, то наши оппоненты могут расценить это как неверный сигнал", — добавил министр обороны.

Тем не менее, пока что рано оценивать конкретное влияние действий США, так как неизвестно, что будет с выведенными из Германии войсками и как быстро это будет сделано.

"Что касается НАТО, то для альянса эти войска здесь в Европе очень важны", — заявил Луйк, подчеркнув, что формально речь не идет о войсках в структуре НАТО — они находятся под управлением США.

По словам министра обороны, нет данных и о том, будет ли размещена в Польше хотя бы часть выведенных из Германии подразделений, так как в США подробности принятого решения еще только обсуждаются.

Президент США Трамп в Вашингтоне 15 июня завил, что численность американских военных в ФРГ будет сокращена до 25 тысяч, напоминает "Немецкая волна".

Размещение американских военных в Германии приносит США "огромные расходы", добавил он, также обвинив Берлин в нечестном ведении торговых дел. "Мы пострадали в отношении торговли, и мы пострадали в отношении НАТО", - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома уточнил, что в настоящее время на территории ФРГ находятся около 52 тысяч военнослужащих США. В обычное время их количество равняется примерно 35 тысячам, но может меняться в связи с проведением военных маневров.