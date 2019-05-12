В Эстонии пройдут соревнования по бескровной охоте на Животное года

По словам главного организатора бескровной охоты Тийта Хунта, в этом году в соревнованиях примут участие почти 40 фотографов, среди которых будут как постоянные, так и новые участники.

”Зона охоты очень интересная и богатая разными видами животных, бобров там тоже хватает. Сколько бобров попадет в кадр — конечно, отдельный вопрос. Животное, ведущее ночной образ жизни, в дневное время не особенно часто показывается”, — рассказал Хунт.

Из фотографий природы, сделанных в течение трех дней, каждый участник выберет до десяти лучших. Жюри в свою очередь отберет из них примерно 60 наиболее интересных фотографий, с которыми можно будет ознакомиться на осенней фотовыставке в таллиннском офисе RMK. В это же время будут объявлены и работы-победительницы.

В этом году бескровная охота пройдет в 22-й раз, за эти годы участники конкурса природной фотографии успели поохотиться везде и на всех, под водой и на воде. ”Добычей” были бобры, кабаны, глухари, лоси, олени, рыси, лесные куницы, барсуки, тетерева, выдры, вальдшнепы, косули, вороны и енотовидные собаки.

На попечении RMK (Центра управления государственными лесами) находится приблизительно 30% всей территории Эстонии, на которой расположено 47% лесов страны.