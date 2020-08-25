В Эстонии пройдут международные учения по борьбе с загрязнением морской среды

По легенде учений, столкнулись два танкера, в результате чего один из членов экипажей получил тяжкие повреждения, пятеро пропали без вести. Через полчаса после столкновения на месте происшествия обнаружено обширное загрязнение, в море вытекло не менее 200 тонн тяжелого топочного масла.

По словам руководителя флота Департамента полиции и погранохраны Каупо Ляэнеранда, ежегодно в Центр морской охраны поступает в среднем 30 сообщений о случаях возможных загрязнений на морской территории Эстонии, из них до десяти случаев получают подтверждение. ”Обычно мы имеем дело с пятнами легкого топочного масла, которые невозможно ликвидировать. Таких масштабных загрязнений, какое мы разыграем на учениях, в водах Балтийского моря давно не было, но в мире, к сожалению, такое происходит”, — объяснил Ляэнеранд и добавил, что в Финском заливе очень плотное движение судов, среди них немало танкеров, которые отлично справляются со сложностями перемещения по оживленным морским путям. ”В случае аварии окружающей среде может быть нанесен разрушительный ущерб. При возникновении масштабного загрязнения на Балтийском море для быстрой его ликвидации очень важно сотрудничество стран-соседей, и учения предоставляют нам возможность для укрепления такого сотрудничества”, — сказал Ляэнеранд.

”В ходе учений будут отработаны все существенные элементы ликвидации морского загрязнения: мы запустим боновые заграждения для ограничения нефтяного пятна; протралим бонами, чтобы охватить всю загрязненную территорию; соберем загрязнение с водной поверхности, перекачаем его с корабля на корабль и осмотрим корпус потерпевшего бедствие судна. Также будем использовать дроны для обнаружения загрязнения и мониторинга, — сообщил руководитель флота, добавив, что в учениях будет задействован также Спасательный департамент, который займется загрязнением побережья. — По сценарию учений, морское загрязнение полностью ликвидировать не удастся, и часть его достигнет берега”.

”Хотя учения будут сфокусированы на борьбе с загрязнением, мы также потренируемся в проведении поисково-спасательных работ. В случае катастрофы они, к сожалению, часто бывают необходимы, поскольку речь идет о спасении человеческих жизней, что важнее всего. И на учениях также нужно будет в первую очередь оказать помощь людям и организовать срочную медицинскую эвакуацию пострадавшего с помощью вертолетной бригады”, — отметил Ляэнеранд.