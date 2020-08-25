25.08.2020, 15:36

В Эстонии пройдут международные учения по борьбе с загрязнением морской среды


EST
Torm Saaremaal, tormikahjud
Foto on illlustreerivFoto: Irina Mägi

В среду, 26 августа, в районе острова Найссаар пройдут ежегодные учения, инициированные комиссией по защите морской среды Балтийского моря HELCOM, в ходе которых страны Балтийского моря будут отрабатывать действия по ликвидации масштабного морского загрязнения.

По легенде учений, столкнулись два танкера, в результате чего один из членов экипажей получил тяжкие повреждения, пятеро пропали без вести. Через полчаса после столкновения на месте происшествия обнаружено обширное загрязнение, в море вытекло не менее 200 тонн тяжелого топочного масла.

По словам руководителя флота Департамента полиции и погранохраны Каупо Ляэнеранда, ежегодно в Центр морской охраны поступает в среднем 30 сообщений о случаях возможных загрязнений на морской территории Эстонии, из них до десяти случаев получают подтверждение. ”Обычно мы имеем дело с пятнами легкого топочного масла, которые невозможно ликвидировать. Таких масштабных загрязнений, какое мы разыграем на учениях, в водах Балтийского моря давно не было, но в мире, к сожалению, такое происходит”, — объяснил Ляэнеранд и добавил, что в Финском заливе очень плотное движение судов, среди них немало танкеров, которые отлично справляются со сложностями перемещения по оживленным морским путям. ”В случае аварии окружающей среде может быть нанесен разрушительный ущерб. При возникновении масштабного загрязнения на Балтийском море для быстрой его ликвидации очень важно сотрудничество стран-соседей, и учения предоставляют нам возможность для укрепления такого сотрудничества”, — сказал Ляэнеранд.

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”В ходе учений будут отработаны все существенные элементы ликвидации морского загрязнения: мы запустим боновые заграждения для ограничения нефтяного пятна; протралим бонами, чтобы охватить всю загрязненную территорию; соберем загрязнение с водной поверхности, перекачаем его с корабля на корабль и осмотрим корпус потерпевшего бедствие судна. Также будем использовать дроны для обнаружения загрязнения и мониторинга, — сообщил руководитель флота, добавив, что в учениях будет задействован также Спасательный департамент, который займется загрязнением побережья. — По сценарию учений, морское загрязнение полностью ликвидировать не удастся, и часть его достигнет берега”.

”Хотя учения будут сфокусированы на борьбе с загрязнением, мы также потренируемся в проведении поисково-спасательных работ. В случае катастрофы они, к сожалению, часто бывают необходимы, поскольку речь идет о спасении человеческих жизней, что важнее всего. И на учениях также нужно будет в первую очередь оказать помощь людям и организовать срочную медицинскую эвакуацию пострадавшего с помощью вертолетной бригады”, — отметил Ляэнеранд.

Разрешением происшествия будет руководить Центр морской охраны Департамента полиции и погранохраны в сотрудничестве со Спасательным департаментом и Инспекцией окружающей среды.

Всего в учениях примет участие десять кораблей из Дании, Латвии, Литвы, Швеции, Финляндии и Эстонии, а также воздушные суда летного отряда Департамента полиции и погранохраны и танкер Европейского агентства морской безопасности. Из эстонских ведомств в учениях примут участие помимо Департамента полиции и погранохраны Департамент водных путей сообщения, Спасательный департамент, Инспекция окружающей среды и Департамент окружающей среды при поддержке волонтеров из Фонда природы Эстонии.

Balex Delta — это крупнейшие совместные учения стран Балтийского моря по борьбе с загрязнением. Первые учения Balex Delta были проведены в 1990 году в Польше. Эстония организует учения в третий раз — в последний раз Эстония принимала учения в 2007 году. Руководит учениями Департамент полиции и погранохраны.

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