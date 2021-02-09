В Эстонии проходят военные учения ”Зимний лагерь”

”Скаутский батальон должен быть готов выступить в любую минуту вне зависимости от времени года. Поэтому крайне важно закреплять и оттачивать навыки действий бойцов в сложных условиях, благо погода это позволяет. Снега по колено, мороз, дороги скользкие — это своеобразное испытание как для людей, так и техники”, — сказал командующий Скаутским батальоном подполковник Ээро Айа.

В рамках учений ”Зимний лагерь” батальону придали танковое и инженерное подразделение союзников, что должно расширить кругозор командиров всех уровней. ”Мы должны быть способны защищать Эстонию единым кулаком. Поэтому еще на этапе планирования в мирное время мы должны уметь добиваться наилучшего взаимодействия наших частей с союзниками и компенсировать слабые стороны тяжелой техники”, — пояснил подполковник Айа.

Командир боевой группы союзников подполковник Джин Хэндфилд назвал три причины значимости этих учений для военнослужащих Великобритании: ”Во-первых, наши солдаты — элемент обороны Эстонии, поэтому они должны уметь действовать зимой. Во-вторых, боевая слаженность требует постоянных тренировок, они позволяют отточить различные процедуры. Наконец, мои солдаты получают ценный работы в сложных и незнакомых для них условиях — это укрепляет их веру в то, что они могут справиться с любой задачей”.

В первый день учений ”Зимний лагерь” состоялось боевое слаживание частей Скаутского батальона. Ему противостояли военнослужащие Сил обороны и боевой группы союзников. Во вторник, 8 февраля, зарубежные подразделения придали ротам Скаутского батальона — этот этап маневров продлится до четверга. В его рамках отрабатывается взаимодействие на уровне взводов.

Кульминацией учений станут маневры по ведению конвенциональных боевых действий — они пройдут в эти четверг и пятницу. В тренировочном бою столкнуться два подразделения, на стороне Скаутского батальона выступят военнослужащие союзников и роты разведки Сил обороны.

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