В Эстонии продолжается благотворительная кампания ”Помогите началу жизни”

В ходе кампании организаторы ищут людей, которых заботит будущее и которые хотят подключиться к регулярным пожертвованиями и поддержать родильные отделения Эстонии, для того чтобы обеспечить их необходимой аппаратурой и обучить персонал.

”Подготовка к родам и, конечно, следующий за этим период — это один из самых важных периодов в жизни женщины и всей семьи. Важно, чтобы в это время они чувствовали себя в безопасности и могли сконцентрироваться друг на друге и на новом члене семьи, который собирается родиться.

Мы в Эстонии проделали в этой сфере огромную работу в правильном направлении, консультирование, помощь при родах и забота о новорожденном находятся на высоком уровне, и в центре всего этого — семья. Для младенцев это очень важно, и мы должны продолжать этот путь. Каждая новая жизнь, каждый новый новорожденный — это возможность изменить мир к лучшему.

Для меня и для нашей семьи дети стали самым большим уроком и подарком. Я благодарна тому, что когда-то смогла также поделиться своим счастьем с другими и сделать что-то полезное для того, чтобы как можно больше новорожденных в Эстонии появлялись на свет в безопасности”, — сказала Йоко Алендер.

Благодаря регулярным пожертвованиям на данный момент помощь получают шесть больниц по всей Эстонии, в их числе родильные отделения Пельгулиннаской, Южно-Эстонской, Раквереской, Пярнуской, Вильяндиской и Курессаареской больниц.

Благодаря сотрудничеству с порталом ”Ma armastan aidata”, в этом году будет возможность предложить всем этим больницам бесплатное обучение по реанимированию новорожденных.