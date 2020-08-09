В Эстонии проблема с алкоголем: смертность от него растет, но общественной дискуссии нет

С 1 июля 2019 года решением правительства был снижен акцизный сбор на алкоголь. Жители Эстонии радовались и сдвигали бокалы: благодаря снижению акциза и росту зарплат отныне на среднюю месячную нетто-зарплату стало можно купить на 54 литра пива или на 11 литров водки больше, чем годом ранее. А в прошлом году эстоноземельцы выпили на 3,2 % больше алкоголя, чем за год до этого.

Ни министерство социальных дел, ни Институт развития здоровья (TAI), ни Институт конъюнктуры не считают это значительным изменением. Хотя статистика показывает, что в прошлом году от болезней, вызванных алкоголем, умерли 509 человек, что является рекордом за последние десять лет. В основном это люди трудоспособного возраста 45–64 лет.

В прошлом году также увеличилось число людей, которых полиция доставляла в вытрезвитель. Их было на 500 больше, чем годом раньше, всего 15 318 человек.

В этом году скачкообразно выросло число утоплений. После Иванова дня Спасательный департамент сообщил, что за полгода утонуло больше людей, чем за весь прошлый год. К 7 июля этого года утонули 36 человек, и по предварительным данным 22 из них, более половины, были пьяны.

В целом, TAI считает рост ущербов, связанных с алкоголем, ожидаемым. ”Уже в прошлом году, комментируя снижение акцизного сбора, мы предупреждали, что увеличение общего потребления алкоголя может вскоре аукнуться потерями. Теперь мы получили и доказательства того, что с ростом потребления стало больше ущерба”, — сказала Аннели Саммель, руководитель Центра профилактики рисков для здоровья TAI.

По ее словам, увеличение потребления на 3 % печально, но если рассмотреть более длинные отрезки времени, это рост не скачкообразный. Долгосрочная тенденция была позитивной: в 2007 году жители Эстонии выпили 14,8 литра абсолютного алкоголя на взрослого человека, сейчас — 10,4 литра.

Саммель отметила, что большинство людей, скорее всего, не ощущают, чтобы рост потребления на 3 % что-то изменил, но это важный показатель для общества в целом: ”Чем выше совокупное потребление алкоголя в обществе, тем больше людей злоупотребляют алкоголем или попадают в зависимость от него, что приводит к увеличению ущербов”.