20.12.2019, 11:22

"В Эстонии предусмотрено уголовное наказание за нарушение санкций". Полиция отвечает на жалобы "Спутника"

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"В Эстонии предусмотрено уголовное наказание за нарушение санкций". Полиция отвечает на жалобы "Спутника"
Foto: MLADEN ANTONOV, AFP

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос главреда Sputnik Эстония Елены Черышевой, по словам которой, над порталом "издеваются” в стране. Департамент полиции и погранозраны объяснил, чем вызваны ограничения деятельности "Спутника".

Черышева рассказывает об ”экономической блокаде” работы агентства и преследовании сотрудников агентства — их в том числе заставляют разорвать трудовые отношения с МИА ”Россия сегодня”.

"В отношении генерального директора ”России Сегодня” Дмитрия Киселева действуют санкции Европейского Союза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. Согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц, в том числе не должны быть доступны экономические ресурсы. Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги", — комментирует руководитель бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд.

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"Бюро информации по отмыванию денег оповестило физическиe лицa, у которых имеется с ”Россией Сегодня” трудовой договор или трудовые отношения на основе договора, что в отношении Дмитрия Киселева и ”России Сегодня” такие ограничения действуют. В письме мы также разъяснили, что в Эстонии предусмотрено уголовное наказание в случае заведомого нарушения международной финансовой санкции", — пояснил Рейманд.

"Надзор за осуществлением международных финансовых санкций является функцией бюро информации по отмыванию денег, это описано законом о международной санкции. Оповещение о санкциях связано с выполнением этой функции”, — добавил он.

Портал Sputnik был открыт в Эстонии в 2016 году. Министерство иностранных дел Эстонии неоднократно обращало внимание, что портал является пропагандистским каналом, не соблюдает журналистскую этику, публикует ложную информацию и использует неправильное толкование.

В августе 2019 года портал Propastop запустил на площадке rahvaalgatus.ee сбор подписей под предложением выработать законодательные рамки при регистрации поддерживаемых из-за рубежа доменов с окончанием адрес на .ее, которые разжигают в обществе конфликты, передают тенденциозную информацию или распространяют враждебную пропаганду и прдложил закрыть порталы baltnews.ee и sputniknews.ee.

В ноябре 2019 года арендодатель известил руководителя редакции об одностороннем расторжении соглашения и призвал покинуть помещения офиса в связи с санкциями в отношении ”России сегодня”, а Полиция безопасности обязала все работающие в стране банки полностью прекратить транзакции, связанные с этой компанией.

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