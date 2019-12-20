"В Эстонии предусмотрено уголовное наказание за нарушение санкций". Полиция отвечает на жалобы "Спутника"

Черышева рассказывает об ”экономической блокаде” работы агентства и преследовании сотрудников агентства — их в том числе заставляют разорвать трудовые отношения с МИА ”Россия сегодня”.

"В отношении генерального директора ”России Сегодня” Дмитрия Киселева действуют санкции Европейского Союза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. Согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц, в том числе не должны быть доступны экономические ресурсы. Эти обязательства распространяются как на юридические, так и на физические лица, то есть запрещено работать на лицо, на которое распространяются санкции, и оказывать ему услуги", — комментирует руководитель бюро информации по отмыванию денег Мадис Рейманд.

"Бюро информации по отмыванию денег оповестило физическиe лицa, у которых имеется с ”Россией Сегодня” трудовой договор или трудовые отношения на основе договора, что в отношении Дмитрия Киселева и ”России Сегодня” такие ограничения действуют. В письме мы также разъяснили, что в Эстонии предусмотрено уголовное наказание в случае заведомого нарушения международной финансовой санкции", — пояснил Рейманд.