В Эстонии появляется все больше проституток из-за рубежа. В основном едут из Украины и России

Среди жертв есть как те, кто занимается продажей своего тела уже не одно десятилетие, как и те, кто только что встал на этот путь. ”Как правило, они приезжают не сами. 10%, я думаю. Обычно приезжают на неделю, но есть и те, кто приезжает на более длительное время или приезжает несколько раз”, — говорит ведущий следователь бюро по расследованию уголовных преступлений Пыхьяской префектуры Ардо Ранне.

Издание отмечает, что в Эстонии в целом ежегодно наблюдается существенное сокращение количества ”ночных бабочек”. В стране еще никогда не было так мало проституток, как сейчас. Проведенное три года назад Институтом развития здоровья исследование также показало, что эстонские женщины все меньше занимаются проституцией. Три года назад в стране насчитывалось 700-1000 проституток, сейчас 300-700.

Средний возраст местных проституток составляет 38 лет. Четыре из десяти — старше 40. Есть и те, кто старше 60. Это означает в прямом смысле этого слова усыхание рынка. А вот о спросе того же самого сказать нельзя.

Еще до массового приезда в страну проступок из-за границы на местном рынке произошли кое-какие изменения: прибытие в страну иностранной рабочей силы повлекло за собой волну насилия в отношения представительниц секс-индустрии. Проститутки стали жаловаться на то, что гастарбайтеры вымогают секс, надоедливы, слишком болтливы, охочи до бесплатного секса.

Иностранные проститутки едут в Эстонию по одной простой причине: здесь можно заработать денег. ”Если сравнить, сколько получают проститутки в Эстонии и Германии, то в Эстонии можно заработать больше”, — говорит Мёльдер. То есть доход от сексуальной эксплуатации в Эстонии выше, чем в западных странах.

Как правильно, эти женщины приезжают в Эстонию по туристическим визам, поэтому с точки зрения трудового законодательства никак не защищены. ”Если по прошествии 90 дней они не уезжают, то помимо прочего становятся лицами, незаконно находящимися в Эстонии, и их можно незамедлительно выслать из страны. Рисков очень много”, — отмечает советник отдела криминальной политики Министерства юстиции Ану Лепс.

По словам Мёльдера, некоторые женщины едут в Эстонию еще и потому, что здесь безопасно по сравнению со многими другими странами. Местные клиенты моются, насилие применяют редко.

Многие проститутки своих посредников никогда не видели. Общение происходит через интернет. Часть сутенеров убеждают женщин, что проституция и посредничество в предоставлении секс-услуг в Эстонии легальны или что нужные чиновники ”куплены”. Другие врут, что по субботам и воскресеньями полиция в Эстонии не работает. А если стражи порядка все-таки поймают, то проститутка должна сказать, что трудится сама на себя и приехала самостоятельно.

Из своего заработка проститутки отдают сутенерам в среднем около половины (иногда час работы может стоить более 200 евро). Также они сами оплачивают возможные расходы: от билетов на самолет, виз, размещения до продуктов питания. Известны случаи, когда женщину приглашают в Эстонию на какую-нибудь работу, а по прибытии сообщают, что нужно предоставлять интимные услуги.

Мёльдер отмечает, что наряду и иностранками, им по-прежнему приходится заниматься и жертвами из Эстонии. ”Количество клиентов превышает все возможные прогнозы. Такой ситуации не мог предвидеть никто”, — говорит она.